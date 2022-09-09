Новосибирский мусорный перевозчик ТКО «Айсберг» признан банкротом – их долг 200 млн

Так, мусорный перевозчик ТКО «Айсберг» входит в группу компаний «Арктика Сити». Он владеет крупным мусоросортировочным комплексом в Новосибирске. Сумму задолженности превышает 200 миллионов рублей.
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», - сказано в постановлении суда.
Напомним, что в апреле 2022 года водители и операторы мусоровозов, принадлежащих компании «Эконтранс-Н», вышли на забастовку. Они требовали увеличения оплаты. Из-за забастовки компания не смогла предоставить транспорт для вывоза мусора с площадок. Поэтому комплекс «Айсберга» вынужденно прекратил работу 20 апреля и возобновил ее только в конце мая.