Новосибирский мусорный перевозчик ТКО «Айсберг» признан банкротом – их долг 200 млн

Напомним, что в апреле 2022 года водители и операторы мусоровозов, принадлежащих компании «Эконтранс-Н», вышли на забастовку. Они требовали увеличения оплаты. Из-за забастовки компания не смогла предоставить транспорт для вывоза мусора с площадок. Поэтому комплекс «Айсберга» вынужденно прекратил работу 20 апреля и возобновил ее только в конце мая.