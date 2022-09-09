atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирский мусорный перевозчик ТКО «Айсберг» признан банкротом – их долг 200 млн

Сегодня, 08:24

В Новосибирске признали банкротом мусорного перевозчика ТКО «Айсберг»

Решением Арбитражного суда ТКО «Айсберг» был признан банкротом. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Так, мусорный перевозчик ТКО «Айсберг» входит в группу компаний «Арктика Сити». Он владеет крупным мусоросортировочным комплексом в Новосибирске. Сумму задолженности превышает 200 миллионов рублей.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», - сказано в постановлении суда.

Напомним, что в апреле 2022 года водители и операторы мусоровозов, принадлежащих компании «Эконтранс-Н», вышли на забастовку. Они требовали увеличения оплаты. Из-за забастовки компания не смогла предоставить транспорт для вывоза мусора с площадок. Поэтому комплекс «Айсберга» вынужденно прекратил работу 20 апреля и возобновил ее только в конце мая.

#Эмилия Каплунская#Общество#Экология#Город#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Суд#Мусор
Подпишитесь
Самые дорогие билеты на хоккей в России - на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске
Вчера, 10:25
Бастрыкин разберётся: скандальную новостройку сдуло ветром в Барабинске
Вчера, 12:19
ОМОН скрутил толпу мужчин на парковке у новосибирского ТРЦ «Сибирский Молл»
Вчера, 08:21
В Новосибирске подорожало строительство ЛДС до 14,4 млрд рублей
Вчера, 14:48
Турфирмы из Новосибирска раскрыли цены на экстремальные туры на Камчатку
Вчера, 15:33
Новосибирская ферма разбавляла сухое молоко растительными жирами для продажи
Вчера, 13:19