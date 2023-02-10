Как прокомментировали редакции в группе ВИС, не исключено, что внешний управляющий сознательно играет на стороне одного из независимых кредиторов, МУП "Спецавтохозяйство", компании, которая может получить статус регоператора вместо "Экологии-Новосибирск". Кроме недружественных действий по отношению к группе ВИС, на это указывает и разрыв договоров с аффилированной с ВИСом компанией "ЭкоТранс-Н", занимавшейся вывозом мусора. Вместо нее обязательства по этим договорам стало исполнять "Спецавтохозяйство".