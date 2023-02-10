atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

"Экология-Новосибирск" угрожает финансовой стабильности группы ВИС

10 февраля 2023, 07:01
Фото: https://vk.com/ecologynsk
Регоператор играет в интересах крупного мусорного перевозчика?

Зачем "Экология-Новосибирск" пытается навредить группе ВИС

Внешней управляющий "мусорного" регоператора Новосибирской области хочет привлечь к ответственности по долгам "Экологии-Новосибирск" ее собственников

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от внешнего управляющего ООО "Экология-Новосибирск" Владислава Баряева, в котором он просит привлечь к субсидиарной ответственности по кредиторской задолженности компании группу ВИС, в которую и входит "Экология", ООО "ПФ ВМС", а так же связанные с группой ВИС компании ООО "ЭкоТранс-Н" и ООО "КПФ". Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Общая сумма кредиторской задолженности регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области составляет боле 880 млн рублей, что значительная сумма даже для такой крупной структуры, как группа ВИС. Зачем же "дочка" топит материнскую компанию, вместо того, чтобы пытаться взыскать дебиторскую задолженность, которая существенно выше собственных долгов и составляет более 1,2 млрд рублей?

Как прокомментировали редакции в группе ВИС, не исключено, что внешний управляющий сознательно играет на стороне одного из независимых кредиторов, МУП "Спецавтохозяйство", компании, которая может получить статус регоператора вместо "Экологии-Новосибирск". Кроме недружественных действий по отношению к группе ВИС, на это указывает и разрыв договоров с аффилированной с ВИСом компанией "ЭкоТранс-Н", занимавшейся вывозом мусора. Вместо нее обязательства по этим договорам стало исполнять "Спецавтохозяйство".

"Поданное заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Экология-Новосибирск", ООО "ЭкоТранс-Н", ООО "КПФ", ООО "ПФ ВИС" и группы "ВИС", на наш взгляд, построено на поверхностной оценке внешнего управляющего причин возникновения кредиторской задолженности регоператора", - говорится в ответе ВИС редакции Atas.info.
Читайте также:
"Экология Новосибирск" пока сохраняет статус регоператора: комментарий МинЖКХ НСОГруппа ВИС не смогла получить большинство среди кредиторов "Экологии-Новосибирск""Сговор возможен": кредиторы "Экологии-Новосибирск" про арбитраж и группу ВИС
#Арбитражный суд#Банкротство#Кредиторы#Бизнес#Банкротство "Экологии-Новосибирск"#Новосибирск
Подпишитесь
Количество жертв обрушения дома на Линейной в Новосибирске достигло 13 человек
Сегодня, 02:56
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Вчера, 03:25
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Вчера, 04:18
В Новосибирске задержали «газовщиков», которые могут быть причастны к взрыву дома
Вчера, 12:48
Президент Владимир Путин открыл новый терминал в «Толмачево» в Новосибирске
Сегодня, 02:21
В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура
Сегодня, 01:38