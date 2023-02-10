Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:06
В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от внешнего управляющего ООО "Экология-Новосибирск" Владислава Баряева, в котором он просит привлечь к субсидиарной ответственности по кредиторской задолженности компании группу ВИС, в которую и входит "Экология", ООО "ПФ ВМС", а так же связанные с группой ВИС компании ООО "ЭкоТранс-Н" и ООО "КПФ". Дата рассмотрения дела пока не назначена.
Общая сумма кредиторской задолженности регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области составляет боле 880 млн рублей, что значительная сумма даже для такой крупной структуры, как группа ВИС. Зачем же "дочка" топит материнскую компанию, вместо того, чтобы пытаться взыскать дебиторскую задолженность, которая существенно выше собственных долгов и составляет более 1,2 млрд рублей?
Как прокомментировали редакции в группе ВИС, не исключено, что внешний управляющий сознательно играет на стороне одного из независимых кредиторов, МУП "Спецавтохозяйство", компании, которая может получить статус регоператора вместо "Экологии-Новосибирск". Кроме недружественных действий по отношению к группе ВИС, на это указывает и разрыв договоров с аффилированной с ВИСом компанией "ЭкоТранс-Н", занимавшейся вывозом мусора. Вместо нее обязательства по этим договорам стало исполнять "Спецавтохозяйство".
"Поданное заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Экология-Новосибирск", ООО "ЭкоТранс-Н", ООО "КПФ", ООО "ПФ ВИС" и группы "ВИС", на наш взгляд, построено на поверхностной оценке внешнего управляющего причин возникновения кредиторской задолженности регоператора", - говорится в ответе ВИС редакции Atas.info.