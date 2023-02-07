Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Региональный оператор "Экология Новосибирск" работает в прежнем режиме и отвечает за вывоз мусора в полном объеме, сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области.
"В соответствии с законодательством, принятие решения о лишении статуса регионального оператора принимается министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области в виде приказа о лишении статуса. В настоящее время решение о лишении статуса приказом не утверждено", - говорится в сообщении.
В ведомстве подтвердили, что в ходе заседания специальной комиссии были найдены два основания, которые могут послужить основанием для лишения статуса регоператора: нарушение утвержденной схемы обращения с отходами, и непредставление банковской гарантии на 2023 год.
Ранее глава регионального Минприроды Евгений Шестернин сообщил в своем телеграм-канале о том, что члены комиссии единогласно проголосовали за лишение "Экологии Новосибирск" статуса регоператора. Позже министр эту запись удалил.