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Published Сегодня, 09:18

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"Экология Новосибирск" пока сохраняет статус регоператора: комментарий МинЖКХ НСО

7 февраля 2023, 09:18
Фото: vk.com/ecologynsk
Регоператор продолжает отвечать за вывоз мусора

Решения о лишении статуса регоператора "Экологии Новосибирск" нет: правительство НСО

В правительстве Новосибирской области сообщили, что на текущий момент ситуация с вывозом бытового мусора в регионе остается прежней. Региональный оператор по обращению с отходами продолжает выполнять свои функции

Региональный оператор "Экология Новосибирск" работает в прежнем режиме и отвечает за вывоз мусора в полном объеме, сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

"В соответствии с законодательством, принятие решения о лишении статуса регионального оператора принимается министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области в виде приказа о лишении статуса. В настоящее время решение о лишении статуса приказом не утверждено",  - говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что в ходе заседания специальной комиссии были найдены два основания, которые могут послужить основанием для лишения статуса регоператора:  нарушение утвержденной схемы обращения с отходами, и непредставление банковской гарантии на 2023 год.

Ранее глава регионального Минприроды Евгений Шестернин сообщил в своем телеграм-канале о том, что члены комиссии единогласно проголосовали за лишение "Экологии Новосибирск" статуса регоператора. Позже министр эту запись удалил.

 

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