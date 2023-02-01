7 Арбитражный апелляционный суд в Томске в среду, 1 февраля, не смог принять решения по заявлению компании "Экотрас-Н" (входит в группу ВИС) о включении ее в реестр кредиторов регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области "Экология-Новосибирск" (так же входит в группу ВИС). Представители "Экотранс-Н" до начала судебного заседания не смогли предоставить документы, подтверждающие долг в размере 321 млн рублей, на котором они настаивают. Таким образом, повторилась ситуация, которая произошла при рассмотрении заявления в первой инстанции.