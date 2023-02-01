Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
7 Арбитражный апелляционный суд в Томске в среду, 1 февраля, не смог принять решения по заявлению компании "Экотрас-Н" (входит в группу ВИС) о включении ее в реестр кредиторов регионального оператора по обращению с отходами Новосибирской области "Экология-Новосибирск" (так же входит в группу ВИС). Представители "Экотранс-Н" до начала судебного заседания не смогли предоставить документы, подтверждающие долг в размере 321 млн рублей, на котором они настаивают. Таким образом, повторилась ситуация, которая произошла при рассмотрении заявления в первой инстанции.
"Прямо в ходе заседания они достали какую-то флешку и пытались передать ее судье, мол, там вся информация. Но суд отказался принимать ее в таком виде. Вообще, судья очень нервничала и раздражалась, хотя раньше вела себя совсем по-другому", - сообщил редакции руководитель одной из компаний-кредиторов "Эко-лайн" Андрей Харланов, который присутствовал в зале суда.
Однако суд дал представителям "Экотранс-Н" еще одну возможность, назначив следующее заседание на 21 февраля. До этого времени необходимая документация должна быть загружена в судебную систему электронного документооборота.
Таким образом, это означает, что на собрании кредиторов 6 февраля, созванного по требованию связанных с группой ВИС компаний, у них не будет большинства. Следовательно, пункт повестки об отмене предыдущего решения о начале процедуры конкурсного управления в "Экологии-Новосибирск" не наберет нужного количества голосов.
Впрочем, группа ВИС, которая явно не желает ликвидации "Экологии-Новосибирск", пытается найти другой путь заблокировать начало конкурсного производства. От лица все того же "Экотранс-Н" в Арбитражный суд Новосибирской области подано заявление с требованием отменить (в качестве обеспечительной меры до вынесения вердикта апелляционной инстанции) решение собрания кредиторов о введении конкурсного производства.
Самое любопытное в этой истории то, что в начале февраля наступает срок полного погашения всей задолженности "Экологии-Новосибирск" перед кредиторами, которое ранее гарантировала загадочная московская компания "Эволюция-Управление Активами" (наблюдатели связывают ее с группой ВИС). Возможно, попытка ВИС получить большинство в реестре кредиторов связана, в том числе, и с нежеланием допустить такое развитие событий.
Ранее мы рассказывали о том, что независимые кредиторы "Экологии-Новосибирск" высказывали догадки о возможном сговоре между судьями апелляционной инстанции и менеджментом группы ВИС.