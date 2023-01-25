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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Министр ЖКХ высказался об отзыве лицензии регоператора у "Экологии-Новосибирск"

Сегодня, 10:20
Фото: пресс-служба "Экологии-Новосибирск"
Формально компания не может сейчас собирать деньги за вывоз мусора

Регионального "мусорного" оператора могут лишить лицензии в Новосибирской области

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области прокомментировал грубое нарушение условий контракта с региональным правительством "мусорным оператором" "Экология-Новосибирск". Компании это может грозить отзывом лицензии

Оператор по обращению с отходами в Новосибирской области, ООО "Экология-Новосибирск", допустил серьезное нарушение условий контракта. Компания не предоставила региональному правительству банковскую гарантию на 2023 год в размере 192 млн рублей. Формально это не позволяет собирать ей деньги с абонентов за вывоз твердых бытовых отходов.

Глава министерства ЖХК и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что, несмотря на явное возникновение условий для аннулирования лицензии, в прямые обязанности его ведомства такие шаги не входят. От имени министерства в адрес "Экологии-Новосибирск" направлено обращение о предоставлении официальной письменной информации, на основании чего региональное правительство будет размышлять о дальнейших действиях. Финансовые гарантии должны были быть предоставлены в срок до 1 декабря 2022 года, подчеркивает "РБК-Новосибирск".

Ранее собрание кредиторов приняло решение о введении конкурсного производства в банкротящейся компании. Это грозит прекращением деятельности регионального оператора по работе с ТКО.

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#Мусор#Экология-Новосибирск#Регоператор#Бизнес#Банкротство "Экологии-Новосибирск"#Новосибирск
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