Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Оператор по обращению с отходами в Новосибирской области, ООО "Экология-Новосибирск", допустил серьезное нарушение условий контракта. Компания не предоставила региональному правительству банковскую гарантию на 2023 год в размере 192 млн рублей. Формально это не позволяет собирать ей деньги с абонентов за вывоз твердых бытовых отходов.
Глава министерства ЖХК и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что, несмотря на явное возникновение условий для аннулирования лицензии, в прямые обязанности его ведомства такие шаги не входят. От имени министерства в адрес "Экологии-Новосибирск" направлено обращение о предоставлении официальной письменной информации, на основании чего региональное правительство будет размышлять о дальнейших действиях. Финансовые гарантии должны были быть предоставлены в срок до 1 декабря 2022 года, подчеркивает "РБК-Новосибирск".
Ранее собрание кредиторов приняло решение о введении конкурсного производства в банкротящейся компании. Это грозит прекращением деятельности регионального оператора по работе с ТКО.