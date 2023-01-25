Глава министерства ЖХК и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что, несмотря на явное возникновение условий для аннулирования лицензии, в прямые обязанности его ведомства такие шаги не входят. От имени министерства в адрес "Экологии-Новосибирск" направлено обращение о предоставлении официальной письменной информации, на основании чего региональное правительство будет размышлять о дальнейших действиях. Финансовые гарантии должны были быть предоставлены в срок до 1 декабря 2022 года, подчеркивает "РБК-Новосибирск".