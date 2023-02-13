Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Проблемы с вывозом мусора существуют в Баганском районе, там работает всего один мусоровоз. Не вывозят отходы с некоторых площадок в Коченевском районе, отмечены сбои в Новосибирске, особенно в части вывоза крупногабаритного мусора. Об этом сообщил глава МинЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.
"Фиксируем локальные нарушения, но системных сбоев нет в настоящее время", - подчеркнул министр в понедельник, 13 февраля, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.
По словам Дениса Архипова, до 14.00 понедельника все жалобы новосибирцев на невывоз отходов будут изучены, мусор будет убран. После смены регоператора по обращению с ТБО все субподрядчики продолжают работать в штатном режиме.
Ранее мы рассказывали о том, что жители Новосибирска жалуются на переполненные мусорные баки. Больше всего проблем отмечено в центральной части города.
В пятницу, 10 февраля, решением правительства Новосибирской области компания "Экология-Новосибирск" была лишена статуса регоператора. На текущий момент его функции выполняет МУП "Спецавтохозяйство".