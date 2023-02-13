Проблемы с вывозом мусора существуют в Баганском районе, там работает всего один мусоровоз. Не вывозят отходы с некоторых площадок в Коченевском районе, отмечены сбои в Новосибирске, особенно в части вывоза крупногабаритного мусора. Об этом сообщил глава МинЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.