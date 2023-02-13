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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

"Фиксируем локальные нарушения": власти признали проблемы с вывозом мусора в НСО

13 февраля 2023, 04:18
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
На выходных новосибирцы жаловались на горы мусора во дворах

Проблемы с вывозом отходов носят локальный характер: МинЖКХ Новосибирской области

По данным областного министерства ЖКХ и энергетики, после смены регионального оператора по обращению с отходами все подрядчики продолжают исполнять свои обязательства

Проблемы с вывозом мусора существуют в Баганском районе, там работает всего один мусоровоз. Не вывозят отходы с некоторых площадок в Коченевском районе, отмечены сбои в Новосибирске, особенно в части вывоза крупногабаритного мусора. Об этом сообщил глава МинЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

"Фиксируем локальные нарушения, но системных сбоев нет в настоящее время", - подчеркнул министр в понедельник, 13 февраля, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

По словам Дениса Архипова, до 14.00 понедельника все жалобы новосибирцев на невывоз отходов будут изучены, мусор будет убран. После смены регоператора по обращению с ТБО все субподрядчики продолжают работать в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Новосибирска жалуются на переполненные мусорные баки. Больше  всего проблем отмечено в центральной части города.

В пятницу, 10 февраля, решением правительства Новосибирской области компания "Экология-Новосибирск" была лишена статуса регоператора. На текущий момент его функции выполняет МУП "Спецавтохозяйство".

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#Мусор#Регоператор#Вывоз#Общество#Новосибирская область
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