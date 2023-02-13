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Published Сегодня, 01:35

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Новосибирцы пожаловались на кучи мусора в центре города

13 февраля 2023, 01:35
Фото: atas.info
Мусор копится во дворах с выходных
На плохую уборку мусора в Центральном районе жалуются жители Новосибирска.

Очевидцы рассказали Atas.info, что в городе на центральных улицах плохо вывозят мусор. Контейнеры переполнены, а мусор скапливается и разбрасывается животными дальше.

«На Советской творится ад. Баки все полные, мусора куча. Мусоровозы вообще на выходных забили на вывоз. И это центр города…», - сказал Atas.info житель Новосибирска Егор.
«Во дворах на Красном проспекте много мусора. Заметно его невооруженным взглядом. Я в субботу ходила на ногти, идти было как раз мимо баков. Еще и пахло жутко. Собаки пакеты разрывают и весь двор был в мусоре», - посетовала сибирячка Елена.

Также в соцсетях горожане сообщают о плохой уборке мусора на улицах Линейная и Коммунистическая. Некоторые жители Новосибирска предполагают, что проблема с вывозом отходов может быть связана со сменой регионального оператора.

Напомним, что компанию «Экология-Новосибирск» лишили статуса регоператора по обращению с ТКО. Пока статус оператора получило МУП «Спецавтохозяйство».

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#Эмилия Губарева#Мусор#Экология#Экология-Новосибирск#Центр#Город#Новосибирск
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