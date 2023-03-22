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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Купинском районе Новосибирска проверят врачей из-за гибели ребенка

22 марта 2023, 12:29
Фото: 1MI
Врачей допросят из-за возможной гибели ребенка
Медиками из Купинского района Новосибирской области займутся следователи. Причиной стало обращение матери по факту врачебной ошибки, повлекшей гибель ребенка. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
«Следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению средства массовой информации о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей сотрудниками медицинского учреждения в Купинском районе», - рассказали в пресс-службе ведомства.

До этого в социальных сетях появилось сообщение от местной жительницы, обвинявшей медиков в гибели своего ребенка. По мнению матери, случившееся – результат врачебной ошибки медиков. Так это или нет, предстоит выяснить следствию.

В настоящее время следователями для установления причинно-следственной связи назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего изложенные в материале СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что недавно в Тогучинском районе осудили многодетного отца. Мужчина уснул пьяный с сигаретой и поджег дом.

Три года за«пьяный» окурок: в Тогучинском районе осудили отца, сжегшего родных детей
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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирская область#Дети#Соцсети#Доследственная проверка#Следственный комитет#Гибель#Врачи#Медики
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