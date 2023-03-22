В Купинском районе Новосибирска проверят врачей из-за гибели ребенка

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
«Следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению средства массовой информации о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей сотрудниками медицинского учреждения в Купинском районе», - рассказали в пресс-службе ведомства.
До этого в социальных сетях появилось сообщение от местной жительницы, обвинявшей медиков в гибели своего ребенка. По мнению матери, случившееся – результат врачебной ошибки медиков. Так это или нет, предстоит выяснить следствию.
В настоящее время следователями для установления причинно-следственной связи назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего изложенные в материале СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что недавно в Тогучинском районе осудили многодетного отца. Мужчина уснул пьяный с сигаретой и поджег дом.