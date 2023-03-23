Названо имя и. о. ректора Новосибирской консерватории

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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«Вячеслав Стародубцев станет исполняющим обязанности ректора Новосибирской государственной консерватории имени Глинки», - написала Любимова в телеграм-канале.
При этом заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения Вячеслав Стародубцев также останется на посту главного режиссера Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. По словам главы Минкульта, это поспособствует восстановлению исторической преемственности между двумя культурными учреждениями Новосибирска.
Временный ректор новосибирской консерватории с 2006 по 2017 годы был режиссером московского театра «Геликон – Опера», также являлся педагогом по мастерству актера и режиссуре музыкального факультета ГИТИС и работал в центре оперного пения Галины Вишневской. Прежний руководитель консерватории Жанна Лавелина недавно покинула пост по собственному желанию, но продолжит исполнять обязанности педагога до истечения срока контракта с учреждением.
Напомним, что новосибирский театр Афанасьева недавно переехал в новое здание. Театралам уже представили спектакль на новых подмостках.