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Названо имя и. о. ректора Новосибирской консерватории

23 марта 2023, 07:50
Фото: Darkaz21 / wikimedia.org
Вячеслав Стародубцев совместит две должности
Временным руководителем Новосибирской государственной консерватории имени Глинки назначен Вячеслав Стародубцев. Об этом сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

 «Вячеслав Стародубцев станет исполняющим обязанности  ректора Новосибирской государственной консерватории имени Глинки», - написала Любимова в телеграм-канале.

При этом заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения Вячеслав Стародубцев также останется на посту главного режиссера Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. По словам главы Минкульта, это поспособствует восстановлению исторической преемственности между двумя культурными учреждениями Новосибирска.

Временный ректор новосибирской консерватории  с  2006 по 2017 годы был режиссером московского театра «Геликон – Опера», также  являлся педагогом  по мастерству актера и режиссуре музыкального факультета ГИТИС и  работал в центре оперного пения Галины Вишневской. Прежний руководитель консерватории Жанна Лавелина недавно покинула пост по собственному желанию, но продолжит исполнять обязанности педагога до истечения срока контракта с учреждением.

Напомним, что новосибирский театр Афанасьева недавно переехал в новое здание. Театралам уже представили спектакль на новых подмостках.

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#Александр Ляхов#Культура#Новосибирск#Назначение#Министр культуры
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