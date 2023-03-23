Названо имя и. о. ректора Новосибирской консерватории

Временный ректор новосибирской консерватории с 2006 по 2017 годы был режиссером московского театра «Геликон – Опера», также являлся педагогом по мастерству актера и режиссуре музыкального факультета ГИТИС и работал в центре оперного пения Галины Вишневской. Прежний руководитель консерватории Жанна Лавелина недавно покинула пост по собственному желанию, но продолжит исполнять обязанности педагога до истечения срока контракта с учреждением.