Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В воскресенье, 19 марта, постановкой "Наступило завтра" новосибирский драматический театр Сергей Афанасьева начал работу в новом здании на улице Горького, 52. Здесь ранее располагался кинотеатр "Пионер", сейчас все помещения полностью переделали под театральные нужды.
Зрительный зал вмещает 209 человек, созданы комфортабельные гримерные для актеров, оборудованы помещения под костюмерный, пошивочный, столярный цеха. Финансирование реконструкции здания происходило за счет нацпроекта "Культура" и денег из областного бюджета.
Один из самых популярных театров Новосибирска ведет свою историю с 1988 года, но за все эти годы никогда не имел собственного помещения. Спектакли показывали в Доме актера, ДК Октябрьской революции, кинотеатре "Победа". Последним пристанищем труппы много лет было полуподвальное помещение на Вокзальной магистрали.