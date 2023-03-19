Один из самых популярных театров Новосибирска ведет свою историю с 1988 года, но за все эти годы никогда не имел собственного помещения. Спектакли показывали в Доме актера, ДК Октябрьской революции, кинотеатре "Победа". Последним пристанищем труппы много лет было полуподвальное помещение на Вокзальной магистрали.