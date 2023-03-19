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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:34

Театр Афанасьева дал первый спектакль на собственной сцене в Новосибирске

19 марта 2023, 11:32
Фото: nso.ru
Театр заработал в бывшем здании кинотеатра "Пионер"

В Новосибирске открыли новое здание театра Афанасьева

Новосибирский театр под руководством Сергея Афанасьева дал первое представление в собственном здании. Это первый настоящий дом труппы за 35 лет существования театра

В воскресенье, 19 марта, постановкой "Наступило завтра" новосибирский драматический театр Сергей Афанасьева начал работу в новом здании на улице Горького, 52. Здесь ранее располагался кинотеатр "Пионер", сейчас все помещения полностью переделали под театральные нужды.

Фото: nso.ru

Зрительный зал вмещает 209 человек, созданы комфортабельные гримерные для актеров, оборудованы помещения под костюмерный, пошивочный, столярный цеха. Финансирование реконструкции здания происходило за счет нацпроекта "Культура" и денег из областного бюджета.

Фото: nso.ru

Один из самых популярных театров Новосибирска ведет свою историю с 1988 года, но за все эти годы никогда не имел собственного помещения. Спектакли показывали в Доме актера, ДК Октябрьской революции, кинотеатре "Победа". Последним пристанищем труппы много лет было полуподвальное помещение на Вокзальной магистрали.

Фото: nso.ru
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#Культура#Новосибирск#Театр#Переезд#Спектакль
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