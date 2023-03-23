Сокращение летних каникул - 2023 прокомментировал министр образования Федорчук

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
«Пусть дети отдыхают, встречаются с друзьями, отправляются в поездки. Это здорово. Я считаю, что дело не в каникулах», - заявил Федорчук.
Также министр отметил, что у части школьников летние каникулы начинаются 8 июня и в случае одобрения инициативы им останется меньше времени на отдых. Профилактику травматизма лучше осуществлять через беседу взрослых с детьми о правилах безопасного поведения.
Инициатива о сокращении летних каникул была выдвинута научными сотрудниками РАНХИГС. По их мнению, таким образом удастся сократить количество травм среди несовершеннолетних.
Недавно в Новосибирске подвели итоги городских педагогических конкурсов. Учителем года признали преподавательницу китайского языка.