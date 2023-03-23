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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:37

Сокращение летних каникул - 2023 прокомментировал министр образования Федорчук

23 марта 2023, 13:19
Фото: 1MI
С детьми предложили проводить профилактические беседы
В России предложили сократить продолжительность летних каникул из-за высокого травматизма детей. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук выразил свое мнение об инициативе в эфире телеканала ОТС.
«Пусть дети отдыхают, встречаются с друзьями, отправляются в поездки. Это здорово. Я считаю, что дело не в каникулах», - заявил Федорчук.

Также министр отметил, что у части школьников летние каникулы начинаются 8 июня и в случае одобрения инициативы им останется меньше времени на отдых. Профилактику травматизма лучше осуществлять через беседу взрослых с детьми о правилах безопасного поведения.

Инициатива о сокращении летних каникул была выдвинута научными сотрудниками РАНХИГС. По их мнению, таким образом удастся сократить количество травм среди несовершеннолетних.

Недавно в Новосибирске подвели итоги городских педагогических конкурсов. Учителем года признали преподавательницу китайского языка.

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#Александр Ляхов#Общество#Новосибирская область#Сергей Федорчук#Дети#Школьники#Каникулы
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