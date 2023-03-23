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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

«Вся таблица Менделеева»: река Обь стала самой грязной рекой России

23 марта 2023, 11:56
Фото: 1MI
Обь стала самой грязной рекой России
Река Обь возглавила рейтинг самых грязных рек России, составленный накануне Всемирного дня водных ресурсов. Количество вредных веществ в водоеме превышено в десятки раз.

Как сообщает «Российская газета», в Оби содержатся практически все элементы периодической таблицы Менделеева. Желающие утолить жажду обской водицей рискуют добавить в организм соединения меди, цинка и марганца, а также фенолы, нефтепродукты и аммонийный азот. При этом самый высокий уровень загрязненности в нижнем течении, где количество нефтепродуктов превышено в десять раз.

Стоит отметить, что питьевое значение река потеряла еще в 2017 году. Причина заключается в практически полном отсутствии очистных сооружений на предприятиях Новосибирска, Бийска, Барнаула, Нижневартовска и Нефтеюганска.

Напомним, что в Западно-Сибирском гидрометцентре назвали худший вариант паводка для Новосибирской области. Он может реализоваться уже в середине апреля.

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#Экология#Река#Природа#Рейтинг#Александр Ляхов
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