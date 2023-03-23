«Вся таблица Менделеева»: река Обь стала самой грязной рекой России

Как сообщает «Российская газета», в Оби содержатся практически все элементы периодической таблицы Менделеева. Желающие утолить жажду обской водицей рискуют добавить в организм соединения меди, цинка и марганца, а также фенолы, нефтепродукты и аммонийный азот. При этом самый высокий уровень загрязненности в нижнем течении, где количество нефтепродуктов превышено в десять раз.