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Запуск автобуса 108 между Академгородком и Толмачево обсуждают в Новосибирске

23 марта 2023, 05:05
Фото: atas.info
Жители Академгородка давно говорят о необходимости прямого сообщения с аэропортом
Минтранс Новосибирской области изучает возможность восстановления прямого автобусного сообщения между Академгородком и аэропортом Толмачево. Соответствующий опрос проходит на сайте ведомства

Министерство транспорта Новосибирской области запустило опрос жителей города, намерены ли они пользоваться услугами автобусного маршрута № 108 "Цветной проезд – Аэропорт Толмачево" в случае восстановления его движения. Принять участие в опросе могут жители любого района города. Выразить свое мнение можно, пройдя по ссылке.

"Безусловно, я обеими руками "за" восстановление маршрута. Сейчас я трачу более тысячи рублей на такси, чтобы доехать до аэропорта. Автобус сильно сбережет мой личный бюджет", - считает жительница Академгородка Анна Чалдина.

В случае принятия положительного решения о восстановлении прямого автобусного сообщения между Новосибирским научным центром и воздушной гаванью, тариф на проезд будет установлен по предложению регионального Минтранса.

Автобусный маршрут № 108 начал работу в советские годы, обслуживался МУП ПАТП-3. Закрыт в 2005 году в связи с ликвидацией предприятия.

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#Автобус#Маршрут#Толмачево#Транспорт#Новосибирск#Академгородок
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