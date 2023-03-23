Министерство транспорта Новосибирской области запустило опрос жителей города, намерены ли они пользоваться услугами автобусного маршрута № 108 "Цветной проезд – Аэропорт Толмачево" в случае восстановления его движения. Принять участие в опросе могут жители любого района города. Выразить свое мнение можно, пройдя по ссылке.