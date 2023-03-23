Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Министерство транспорта Новосибирской области запустило опрос жителей города, намерены ли они пользоваться услугами автобусного маршрута № 108 "Цветной проезд – Аэропорт Толмачево" в случае восстановления его движения. Принять участие в опросе могут жители любого района города. Выразить свое мнение можно, пройдя по ссылке.
"Безусловно, я обеими руками "за" восстановление маршрута. Сейчас я трачу более тысячи рублей на такси, чтобы доехать до аэропорта. Автобус сильно сбережет мой личный бюджет", - считает жительница Академгородка Анна Чалдина.
В случае принятия положительного решения о восстановлении прямого автобусного сообщения между Новосибирским научным центром и воздушной гаванью, тариф на проезд будет установлен по предложению регионального Минтранса.
Автобусный маршрут № 108 начал работу в советские годы, обслуживался МУП ПАТП-3. Закрыт в 2005 году в связи с ликвидацией предприятия.