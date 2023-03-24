Миллиардеры и миллионеры – сколько богачей живет в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС РФ по Новосибирской области Ирина Демиденко рассказала, что за прошедший год в регионе стало больше граждан с высокими доходами.
Выяснилось, что на территории сибирского региона проживают 27 миллиардеров и 44 тысячи человек, у которых доход выше миллиона рублей.
Доход от 100 млн рублей задекларировали 190 новосибирцев. Заработали до 100 млн - 1 457 человек.
Как отметила эксперт УФНС, высокие доходы получают, в основном, от продажи ценных бумаг. Наибольшее число богатых людей проживают в Центральном районе Новосибирска.
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