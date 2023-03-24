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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Миллиардеры и миллионеры – сколько богачей живет в Новосибирске

24 марта 2023, 06:23
Фото: 1MI
В Новосибирске 27 миллиардеров

В Новосибирской области живут 27 миллиардеров и 44 тысячи миллионеров

В 2022 году более 40 тысяч жителей Новосибирской области получили доход свыше 1 млн рублей, о чем стало известно на пресс-конференции в ТАСС.

Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС РФ по Новосибирской области Ирина Демиденко рассказала, что за прошедший год в регионе стало больше граждан с высокими доходами.

Выяснилось, что на территории сибирского региона проживают 27 миллиардеров и 44 тысячи человек, у которых доход выше миллиона рублей.

Доход от 100 млн рублей задекларировали 190 новосибирцев. Заработали до 100 млн - 1 457 человек.

Как отметила эксперт УФНС, высокие доходы получают, в основном, от продажи ценных бумаг. Наибольшее число богатых людей проживают в Центральном районе Новосибирска.

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