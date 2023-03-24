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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Новосибирской области мигрант за год совершил почти сто преступлений

24 марта 2023, 11:33
Фото: 1MI
Преступник совершил более девяноста краж
Житель сопредельного государства, находившийся в Новосибирской области, за год совершил 95 краж и мошенничеств с помощью телефона. Его действия стали одной из причин резкого всплеска преступности в регионе по итогам прошлого года.
«В июне 2022 года дело по обвинению иностранца и еще тринадцати членов преступного сообщества было направлено в суд», - сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на областную прокуратуру.

Отмечается, что действия мигранта стали седьмой частью от всех совершенных иностранцами преступлений в Новосибирской области. Таким образом, поступки жителя сопредельного государства стали одной из причин резкого всплеска преступности и обострения криминальной ситуации в регионе в прошлом году.

Напомним, что в Новосибирске будут судить мигранта за убийство несовершеннолетней девушки. Приревновав любимую, ранее судимый мужчина нанес ей  семнадцать  ударов  ножом.

Зарезал 17-ю ударами ножа. В Новосибирске будут судить мигранта за смерть девушки
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#Новосибирск#Криминал#Преступность#Преступник#Кража#Мошенничество#Мигрант#Александр Ляхов
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