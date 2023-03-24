В Новосибирской области мигрант за год совершил почти сто преступлений

Житель сопредельного государства, находившийся в Новосибирской области, за год совершил 95 краж и мошенничеств с помощью телефона. Его действия стали одной из причин резкого всплеска преступности в регионе по итогам прошлого года.

«В июне 2022 года дело по обвинению иностранца и еще тринадцати членов преступного сообщества было направлено в суд», - сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на областную прокуратуру. Отмечается, что действия мигранта стали седьмой частью от всех совершенных иностранцами преступлений в Новосибирской области. Таким образом, поступки жителя сопредельного государства стали одной из причин резкого всплеска преступности и обострения криминальной ситуации в регионе в прошлом году. Напомним, что в Новосибирске будут судить мигранта за убийство несовершеннолетней девушки. Приревновав любимую, ранее судимый мужчина нанес ей семнадцать ударов ножом. Зарезал 17-ю ударами ножа. В Новосибирске будут судить мигранта за смерть девушки Узнать подробнее