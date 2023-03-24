В Новосибирской области мигрант за год совершил почти сто преступлений

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«В июне 2022 года дело по обвинению иностранца и еще тринадцати членов преступного сообщества было направлено в суд», - сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на областную прокуратуру.
Отмечается, что действия мигранта стали седьмой частью от всех совершенных иностранцами преступлений в Новосибирской области. Таким образом, поступки жителя сопредельного государства стали одной из причин резкого всплеска преступности и обострения криминальной ситуации в регионе в прошлом году.
Напомним, что в Новосибирске будут судить мигранта за убийство несовершеннолетней девушки. Приревновав любимую, ранее судимый мужчина нанес ей семнадцать ударов ножом.