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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 10:06

«Как будто 90-е вернулись»: в доме на ул. Петухова в Новосибирске заметили наркоманов

25 марта 2023, 08:38
Фото: 1MI
Новосибирцы опасаются пришлых наркоманов
Дом по улице Петухова,95/4 в Новосибирске могли облюбовать наркоманы. Подозрительных людей сняла камера видеонаблюдения в подъезде. Соответствующую запись уже опубликовали в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«24 марта, в одном из подъездов дома на Петухова, 95/4 на камеры видеонаблюдения попала группа из трех мужчин, которые использовали шприц», - указано в соответствующем посте.

Запись уже взбудоражила новосибирцев. Многие комментаторы стали опасаться за жизнь и здоровье окружающих. «Где гарантия, что один из этих персонажей, когда нужно будет уколоться из-за ломки, не изобьет чью-либо маму, сестру,бабушку? Не украдет кошелек с пятью тысячами, в конце концов????», - написал Никита Куралев. «Как будто девяностые вернулись», - вторит ему Анжела Александровна.

В полиции уже отреагировали на видеозапись. 

«По информации, опубликованной  в сети Интернет, проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, что за два года в Новосибирской области выросло число погибших от передозировки наркотиками. По данным регионального минздрава, пострадало свыше 400 человек.

Передозировка наркотиками резко выросла в Новосибирской области за 2 года
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#Видео#Александр Ляхов#Новосибирск#Происшествия#Соцсети#Наркотики#Наркоманы
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