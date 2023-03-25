«Как будто 90-е вернулись»: в доме на ул. Петухова в Новосибирске заметили наркоманов

Запись уже взбудоражила новосибирцев. Многие комментаторы стали опасаться за жизнь и здоровье окружающих. «Где гарантия, что один из этих персонажей, когда нужно будет уколоться из-за ломки, не изобьет чью-либо маму, сестру,бабушку? Не украдет кошелек с пятью тысячами, в конце концов????», - написал Никита Куралев. «Как будто девяностые вернулись», - вторит ему Анжела Александровна.