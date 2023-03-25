«Как будто 90-е вернулись»: в доме на ул. Петухова в Новосибирске заметили наркоманов

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
«24 марта, в одном из подъездов дома на Петухова, 95/4 на камеры видеонаблюдения попала группа из трех мужчин, которые использовали шприц», - указано в соответствующем посте.
Запись уже взбудоражила новосибирцев. Многие комментаторы стали опасаться за жизнь и здоровье окружающих. «Где гарантия, что один из этих персонажей, когда нужно будет уколоться из-за ломки, не изобьет чью-либо маму, сестру,бабушку? Не украдет кошелек с пятью тысячами, в конце концов????», - написал Никита Куралев. «Как будто девяностые вернулись», - вторит ему Анжела Александровна.
В полиции уже отреагировали на видеозапись.
«По информации, опубликованной в сети Интернет, проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, что за два года в Новосибирской области выросло число погибших от передозировки наркотиками. По данным регионального минздрава, пострадало свыше 400 человек.