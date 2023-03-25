Новосибирец украл у старушки сумочку с шестью тысячами рублей

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
«Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Барабинска», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 21 марта на улице Железнодорожной. Мужчина подбежал к 81-летней пенсионерке и выхватил у нее из рук сумку. Старушка сразу же обратилась в полицию. При задержании выяснилось, что воришка выбросил сумочку, а находившиеся в ней шесть тысяч успел растратить.
Правоохранительными органами уже возбуждено дело о грабеже. Заставят ли грабителя компенсировать пострадавшей материальный ущерб, пока неизвестно.
Напомним, что в Новосибирске мигрант совершил девяносто пять преступлений. Это повлияло на рост преступности в Новосибирской области в прошлом году.