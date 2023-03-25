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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

Новосибирец украл у старушки сумочку с шестью тысячами рублей

25 марта 2023, 07:40
Фото: 1MI
Грабитель выхватил у старушки сумочку
В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в грабеже. Мужчина мог выхватить у пожилой женщины сумку, в которой находились шесть тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Барабинска», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 21 марта на улице Железнодорожной. Мужчина подбежал к 81-летней пенсионерке и выхватил у нее из рук сумку. Старушка сразу же обратилась в полицию. При задержании выяснилось, что воришка выбросил сумочку, а находившиеся в ней шесть тысяч успел растратить.

Правоохранительными органами уже возбуждено дело о грабеже. Заставят ли грабителя компенсировать пострадавшей материальный ущерб, пока неизвестно.

Напомним, что в Новосибирске мигрант совершил девяносто пять преступлений. Это повлияло на рост преступности в Новосибирской области в прошлом году.

В Новосибирской области мигрант за год совершил почти сто преступлений
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#Александр Ляхов#Криминал#Новосибирск#Грабеж#Полиция#Пенсионеры
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