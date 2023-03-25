Новосибирец украл у старушки сумочку с шестью тысячами рублей

Инцидент произошел 21 марта на улице Железнодорожной. Мужчина подбежал к 81-летней пенсионерке и выхватил у нее из рук сумку. Старушка сразу же обратилась в полицию. При задержании выяснилось, что воришка выбросил сумочку, а находившиеся в ней шесть тысяч успел растратить.