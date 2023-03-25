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Несмотря на то, что Новосибирска нет в списке городов для весенних гастролей группы «Звери», на обложку для нового сингла «Мечтаем» попали новосибирские скульптуры, известные каждому жителю нашего города.
Возможно, все дело в словах, которые повторяются в припеве песни:
Хмурое небо, свинцовые тучи
Небо штормит, небо мотает
Мы будем думать только про лучшее
Пусть будет так, как мы мечтаем.
«Хмурое небо, свинцовые тучи» — пейзаж также легко узнается новосибирцами, как и скульптуры.
Пост о сингле разместили в официальном паблике группы 24 марта. В комментариях к посту многие узнали Новосибирск: «Новосибирск, площадь Ленина узнаю родную локацию)», а для кого-то это место на Площади Ленина связано со счастливыми моментами: «мечтаю туда вернуться… Когда там был в командировке осенью всего 8 часов — это был самый счастливый эпизод за последние время. Такое чувство всеобъемлющего счастья… Вот такие мечты».
Группа «Звери» заявлена в программе рок-фестиваля, который может переехать из Бийска в Новосибирск и пройдет на аэродроме «Северный».