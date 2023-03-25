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Скульптуры рабочего и крестьянки с площади Ленина попали на обложку группы «Звери»

25 марта 2023, 03:00
Фото: Сообщество Вконтакте группы "Звери"
Скульптуры с центральной площади Новосибирска легко узнаются в обложке для нового сингла группы "Звери".
В сообществе «Вконтакте» группа «Звери» проиллюстрировала пост о новом сингле «Мечтаем» фотографией скульптур с Площади Ленина в Новосибирске. На обложке скульптуры рабочего и крестьянки, а на здании Госбанка, которое видно за скульптурами — название песни — «Мечтаем».

Несмотря на то, что Новосибирска нет в списке городов для весенних гастролей группы «Звери», на обложку для нового сингла «Мечтаем» попали новосибирские скульптуры, известные каждому жителю нашего города.

Возможно, все дело в словах, которые повторяются в припеве песни:

Хмурое небо, свинцовые тучи
Небо штормит, небо мотает
Мы будем думать только про лучшее
Пусть будет так, как мы мечтаем.

«Хмурое небо, свинцовые тучи» — пейзаж также легко узнается новосибирцами, как и скульптуры.

Пост о сингле разместили в официальном паблике группы 24 марта. В комментариях к посту многие узнали Новосибирск: «Новосибирск, площадь Ленина узнаю родную локацию)», а для кого-то это место на Площади Ленина связано со счастливыми моментами: «мечтаю туда вернуться… Когда там был в командировке осенью всего 8 часов — это был самый счастливый эпизод за последние время. Такое чувство всеобъемлющего счастья… Вот такие мечты».

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Группа «Звери» заявлена в программе рок-фестиваля, который может переехать из Бийска в Новосибирск и пройдет на аэродроме «Северный».

#Ольга Храмушкина#Музыка#Скульптура#Общество#Культура#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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