Пост о сингле разместили в официальном паблике группы 24 марта. В комментариях к посту многие узнали Новосибирск: «Новосибирск, площадь Ленина узнаю родную локацию)», а для кого-то это место на Площади Ленина связано со счастливыми моментами: «мечтаю туда вернуться… Когда там был в командировке осенью всего 8 часов — это был самый счастливый эпизод за последние время. Такое чувство всеобъемлющего счастья… Вот такие мечты».