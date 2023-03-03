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«Звери» и «Сплин» споют на аэродроме в Мочище: рок-фестиваль переезжает в Новосибирск

3 марта 2023, 07:17
Фото: nso.ru
Авиашоу в Мочище собирает до 100 тысяч зрителей. Сколько фанатов приедут на рок-фестиваль?
Рок-фестиваль «Ветер Сибири - 2023» может переехать из Бийска на аэродром Мочище под Новосибирском, где ежегодно проводят авиашоу. Среди хэдлайнеров Вадим Самойлов, «Сплин» и «Звери». Но неизвестно, как отнесутся к фестивалю местные православные активисты, которым часто удается отменять рок-концерты

Информация о возможной смене дислокации фестиваля «Ветер Сибири-2023», после отмены в Бийске из-за коронавирусных ограничений, появилась в паблике казахстанской группы «Субкультура» в социальной сети «Вконтакте». Позже соответствующий скриншот появился в сообществе «Унесенные Ветром Сибири».

«Мы поменяли дислокацию. Фестиваль состоится на аэродроме Мочище (это в пятнадцати километрах от Новосибирска). Уверены, что с точки зрения логистики это будет комфортнее», - цитируют музыканты организаторов мероприятия. Руководитель аэродрома Александр Осокин подтвердил новосибирским СМИ, что сейчас ведутся переговоры с представителями рок-фестиваля.

Фото: Скриншот в сообществе «Унесенные Ветром Сибири»

Аэродром Мочище известен, как место проведения ежегодного авиашоу, популярного у новосибирцев. Несмотря на удаленность аэродрома от областного центра, мероприятие собирает до 100 тысяч зрителей. В августе прошлого года шоу было приурочено к международному авиационному фестивалю «Будем жить!».

Стоит отметить, что проведение культурных мероприятий в Новосибирске является рискованным для организаторов по причине негативного отношения радикально настроенной православной общественности. В ноябре прошлого года с жалобами общественников связали отмену концерта российской рок-группы «Полматери» в клубе «Подземка», а в 2014 году фанатичным активистам удалось добиться отмены выступления американского музыканта Мэрилина Мэнсона и британского коллектива Cradle of Filth. Под вопросом и проведение апрельского концерта поп-исполнителя Филиппа Киркорова из-за скандального «хождения по кресту».

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#Фестиваль#Концерт#Авиашоу#Аэродром#Культура#Новосибирская область#Новосибирск#Алтайский край#Мочище
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