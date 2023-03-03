Стоит отметить, что проведение культурных мероприятий в Новосибирске является рискованным для организаторов по причине негативного отношения радикально настроенной православной общественности. В ноябре прошлого года с жалобами общественников связали отмену концерта российской рок-группы «Полматери» в клубе «Подземка», а в 2014 году фанатичным активистам удалось добиться отмены выступления американского музыканта Мэрилина Мэнсона и британского коллектива Cradle of Filth. Под вопросом и проведение апрельского концерта поп-исполнителя Филиппа Киркорова из-за скандального «хождения по кресту».