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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Директор новосибирского завода выплатил 750 тысяч ради своего Lexus GX

26 марта 2023, 06:32
Фото: 1MI
Новосибирский бизнесмен выплатил долг, чтобы не продали Lexus GX
Бизнесмен из Колывани Новосибирской области выплатил долг приставам, чтобы не лишиться автомобиля Lexus GX. Он задолжал около 750 000 рублей.

Владелец деревообрабатывающего завода долгое время не оплачивал аренду. Со счетов компании начали списывать деньги. Мужчина, заметив это, прекратил финансовые операции по этим счетам.

В один из дней приставы лично приехали на завод к должнику. Там они увидели корпоративный Lexus GX. Машину забрали, чтобы продать на аукционе.

Такой исход напугал бизнесмена, и он решил погасить задолженность в 750 тысяч рублей. Также он выплатил все штрафы ГИБДД.

#Алина Шефер#Приставы#Долг#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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