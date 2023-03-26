Директор новосибирского завода выплатил 750 тысяч ради своего Lexus GX

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Владелец деревообрабатывающего завода долгое время не оплачивал аренду. Со счетов компании начали списывать деньги. Мужчина, заметив это, прекратил финансовые операции по этим счетам.
В один из дней приставы лично приехали на завод к должнику. Там они увидели корпоративный Lexus GX. Машину забрали, чтобы продать на аукционе.
Такой исход напугал бизнесмена, и он решил погасить задолженность в 750 тысяч рублей. Также он выплатил все штрафы ГИБДД.