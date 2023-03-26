Эмблему «Это Ново» почти за миллион разработают к 130-летию Новосибирска

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Судя по контракту, власти ищут подрядчика, который разработает эмблему «Это Ново» и дизайн оформления мегаполиса. За работы обещают заплатить 876 тысяч рублей.
Победитель лота должен подготовить все к 25 июня. В этот день отметят 130-летие Новосибирска.
Напомним, ранее представители мэрии Новосибирска заявляли, что хотят сделать улицу Ленина пешеходной на День города. Такой она была на новогодние праздники - многим горожанам это понравилось.