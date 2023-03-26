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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Эмблему «Это Ново» почти за миллион разработают к 130-летию Новосибирска

26 марта 2023, 08:03
Фото: atas.info
Эмблему «Это Ново» подготовят ко Дню города Новосибирска-2023
Мэрия подготовит эмблему «Это Ново» ко Дню города Новосибирска-2023. Это сообщение появилось на сайте госзакупок 26 марта.

Судя по контракту, власти ищут подрядчика, который разработает эмблему «Это Ново» и дизайн оформления мегаполиса. За работы обещают заплатить 876 тысяч рублей.

Победитель лота должен подготовить все к 25 июня. В этот день отметят 130-летие Новосибирска.

Напомним, ранее представители мэрии Новосибирска заявляли, что хотят сделать улицу Ленина пешеходной на День города. Такой она была на новогодние праздники - многим горожанам это понравилось.

Украсят цветами: в Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной на День города
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#Алина Шефер#День города#Госуслуги#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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