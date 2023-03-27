atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:29

Published Сегодня, 02:29

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

Певица из Новосибирска Алла Красюк покорила соцсети клипом о бойцах СВО

27 марта 2023, 02:29
Фото: кадр из клипа Аллы Красюк
Жительница Новосибирска записала песню для бойцов на СВО
Жительница Новосибирска Алла Красюк записала песню в поддержку бойцов на СВО. За 2 дня клип набрал во «ВКонтакте» полмиллиона просмотров.

Девушка рассказала подписчикам в соцсети, что долго работала над песней. Этот проект стал для нее морально тяжелым.

«Ведро слёз выплакала, пока писала песню», - написала Алла.

Сибирячка посвятила песню «Когда ты вернешься домой» военным, принимающим участие в спецоперации. Клип быстро завирусился, его уже посмотрели более полумиллиона человек.

Бойцы даже связались с Аллой, чтобы поблагодарить ее за такую трогательную песню. А она пожелала им легкой службы и скоро возвращения домой.

#Клип#Певица#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Видео
Подпишитесь
Градоначальник: нейросеть создала образ мэра Новосибирска, избранного по новой схеме
Сегодня, 06:32
Подсветку мэрии Новосибирска отключили в «Час Земли» 2023 с опозданием на 18 минут
25 марта 13:15
Похолодание до -16 ℃ ожидается в Новосибирской области – прогноз погоды на неделю
Сегодня, 04:21
Министр назвал улицы Новосибирска и области, которые отремонтируют в 2023 году
Сегодня, 04:12
Новосибирский зоопарк сделал бесплатный вход для пенсионеров с 27 марта
Сегодня, 02:28
18+. «Ради жениха»: В Новосибирске стала популярной операция по возвращению девственности
Вчера, 11:29