Певица из Новосибирска Алла Красюк покорила соцсети клипом о бойцах СВО

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Девушка рассказала подписчикам в соцсети, что долго работала над песней. Этот проект стал для нее морально тяжелым.
«Ведро слёз выплакала, пока писала песню», - написала Алла.
Сибирячка посвятила песню «Когда ты вернешься домой» военным, принимающим участие в спецоперации. Клип быстро завирусился, его уже посмотрели более полумиллиона человек.
Бойцы даже связались с Аллой, чтобы поблагодарить ее за такую трогательную песню. А она пожелала им легкой службы и скоро возвращения домой.