В Новосибирске два вуза задолжали студентам стипендии на 5,9 млн рублей

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Вузы задолжали учащимся около 6 млн рублей за январь и февраль 2023 года. Оказалось, учреждению не поступили во время средства из бюджета на эти выплаты, сообщает «РБК Новосибирск».
Долг перед студентами в 4 регионах страны вырос до 28 млн рублей. Пострадали всего около 9 000 учеников.
Отмечается, что после проверки прокуратуры руководители высших учебных заведений выплатили долг.
Напомним, на днях студентам вузов в Новосибирске начали приходить повестки в военкомат. В учреждениях рассказали, кто имеет отсрочку от призыва.