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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В Новосибирске два вуза задолжали студентам стипендии на 5,9 млн рублей

27 марта 2023, 04:35
Фото: 1MI
Два вуза в Новосибирске задолжали студентам стипендии
СГУВТ и СГУПС в Новосибирске оставил студентов без стипендии на два месяца. В инцидент вмешалась Сибирская транспортная прокуратура.

Вузы задолжали учащимся около 6 млн рублей за январь и февраль 2023 года. Оказалось, учреждению не поступили во время средства из бюджета на эти выплаты, сообщает «РБК Новосибирск».

Долг перед студентами в 4 регионах страны вырос до 28 млн рублей. Пострадали всего около 9 000 учеников.

Отмечается, что после проверки прокуратуры руководители высших учебных заведений выплатили долг.

Напомним, на днях студентам вузов в Новосибирске начали приходить повестки в военкомат. В учреждениях рассказали, кто имеет отсрочку от призыва. 

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#Алина Шефер#Студенты#Вузы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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