В Новосибирске талой водой затопило вход в дом на Чистой слободе

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Сугробы растаяли и превратились в огромную лужу. Она заблокировала жильцам выход из многоэтажки.
«Сегодня начал утро с прыжков через лужи. Брюки попортил, вот, что печально. Пришлось на работу в таком виде идти, не рискнул прыгать снова, чтобы вернуться домой», - рассказал Atas.info один из пользователей соцсети Александр.
По словам местных жителей, всю зиму сотрудники УК не спешили вывозить снег. Соседям приходилось скидываться деньгами, чтобы территорию убирали. А сейчас в управляющей надеются, что лужа сама испарится.
Похожая история произошла на Забалуева, 80 в Новосибирске. Затопило дворы и выходы из домов. Машины утонули в лужах.