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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В Новосибирске талой водой затопило вход в дом на Чистой слободе

27 марта 2023, 03:18
Фото: "Наша Слобода"/ВК
Вход в многоэтажку затопило в Новосибирске
Потоп произошел у подъезда дома на Спортивной, 21 в ЖК «Чистая слобода» в Новосибирске. Утром 27 марта жители не смогли беспрепятственной выйти на улицу.

Сугробы растаяли и превратились в огромную лужу. Она заблокировала жильцам выход из многоэтажки.

«Сегодня начал утро с прыжков через лужи. Брюки попортил, вот, что печально. Пришлось на работу в таком виде идти, не рискнул прыгать снова, чтобы вернуться домой», - рассказал Atas.info один из пользователей соцсети Александр.

По словам местных жителей, всю зиму сотрудники УК не спешили вывозить снег. Соседям приходилось скидываться деньгами, чтобы территорию убирали. А сейчас в управляющей надеются, что лужа сама испарится.

Похожая история произошла на Забалуева, 80 в Новосибирске. Затопило дворы и выходы из домов. Машины утонули в лужах.

 

Фото: АСТ-54/ВК
#Алина Шефер#Потоп#Снег#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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