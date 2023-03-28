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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Новосибирцы увидят парад пяти планет в небе 28 марта

28 марта 2023, 04:52
Фото: 1MI
Парад планет в течение трех дней смогут наблюдать жители Новосибирской области. Астрономическое явление начнется 28 марта 2023 года.

Меркурий, Венера, Марс, Уран и Юпитер выстроятся в одну линию в небе над Новосибирском. Их осветит Луна и сибиряки смогут отчетливо увидеть это событие.

Явление продлится с 28 по 30 марта. Специалисты рекомендуют смотреть планеты ночью за городом, лучше с телескопа.

В ходе парада планеты Солнечной системы выстраиваются в линию на одном участке. При этом они двигаются по разным орбитам.

Напомним, в начале марта новосибирцы наблюдали «Луну Червя». Это обычное полнолуние, которое ознаменует приход весны. Название исходит от земляных червей, просыпающихся в марте.

В небе над Новосибирском жители увидят «Луну Червя» 7 марта
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#Алина Шефер#Астрономия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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