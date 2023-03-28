Новосибирцы увидят парад пяти планет в небе 28 марта

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Меркурий, Венера, Марс, Уран и Юпитер выстроятся в одну линию в небе над Новосибирском. Их осветит Луна и сибиряки смогут отчетливо увидеть это событие.
Явление продлится с 28 по 30 марта. Специалисты рекомендуют смотреть планеты ночью за городом, лучше с телескопа.
В ходе парада планеты Солнечной системы выстраиваются в линию на одном участке. При этом они двигаются по разным орбитам.
Напомним, в начале марта новосибирцы наблюдали «Луну Червя». Это обычное полнолуние, которое ознаменует приход весны. Название исходит от земляных червей, просыпающихся в марте.