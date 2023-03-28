В Новосибирске открыли 30% дождеприемников в период половодья

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Так заммэра Олег Клемешов пояснил, что в Новосибирске начали готовиться к сезону половодья. В частности, открывать и промывать ливневки.
«Нужно эту работу усилить так, как ситуации с паводком бывают разные. Продолжаем открывать дождеприемники и расчищать улицы от снега», - отметил Клемешов.
Начальник департамента дорожного хозяйства Константин Васильев добавил, что в мегаполисе уже заработали свыше 1300 ливневок. Но это всего лишь 30% от числа всех таких конструкций.
«Сейчас активно очищаем дороги от снега. Ежедневно этим занимаются 316 единиц техники и 109 дворников. Уже вывезли снег с 40 участков магистралей», - сказал Васильев.
Напомним, ранее начальник ГУ МЧС Новосибирской области рассказал, как в регионе готовятся к половодью. Также о том, какие районы в зоне риска.