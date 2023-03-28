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Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

В Новосибирске открыли 30% дождеприемников в период половодья

28 марта 2023, 05:56
Фото: 1MI
Ливневки начали открывать в Новосибирске
Мэрия Новосибирска открыла в городе 1 305 ливневок из-за рисков подтопления. Об этом рассказали чиновники на аппаратном совещании в муниципалитете 28 марта.

Так заммэра Олег Клемешов пояснил, что в Новосибирске начали готовиться к сезону половодья. В частности, открывать и промывать ливневки.

«Нужно эту работу усилить так, как ситуации с паводком бывают разные. Продолжаем открывать дождеприемники и расчищать улицы от снега», - отметил Клемешов.

Начальник департамента дорожного хозяйства Константин Васильев добавил, что в мегаполисе уже заработали свыше 1300 ливневок. Но это всего лишь 30% от числа всех таких конструкций.

«Сейчас активно очищаем дороги от снега. Ежедневно этим занимаются 316 единиц техники и 109 дворников. Уже вывезли снег с 40 участков магистралей», - сказал Васильев.

Напомним, ранее начальник ГУ МЧС Новосибирской области рассказал, как в регионе готовятся к половодью. Также о том, какие районы в зоне риска.

#Алина Шефер#Снег#Потоп#Паводок#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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