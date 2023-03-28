Власти планируют установить стелу на въезде в новосибирский Академгородок

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Новосибирцы смогут поучаствовать в общественном обсуждении на сайте мэрии. Ждут предложения с 29 марта по 11 апреля 2023 года.
Памятный знак представляет из себя, судя по эскизам, объект в виде буквы «Х» с логотипом района. Крылышко стелы будет указывать путь в Академгородок. Также один из главный атрибутов – в круглом окошке эмблема, похожая на молекулы.
Поучаствовать в общественном обсуждении сможет любой желающий – подробности по ссылке.
Напомним, в Новосибирске ищут автора стелы «Паспорт улицы 9-й Гвардейской дивизии», размещенной незаконно. Есть предпосылки, что эта история снова обернется скандалом, памятник могут снести.