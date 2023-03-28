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Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Власти планируют установить стелу на въезде в новосибирский Академгородок

28 марта 2023, 10:21
Фото: с сайта мэрии Новосибирска
Стелу хотят открыть в Академгородке Новосибирска
Стела может появиться на Бердском шоссе с указателем в Академгородок Новосибирска. Администрация Советского района предположила горожанам оценить проект.

Новосибирцы смогут поучаствовать в общественном обсуждении на сайте мэрии. Ждут предложения с 29 марта по 11 апреля 2023 года.

Памятный знак представляет из себя, судя по эскизам, объект в виде буквы «Х» с логотипом района. Крылышко стелы будет указывать путь в Академгородок. Также один из главный атрибутов – в круглом окошке эмблема, похожая на молекулы.

 

Фото: с сайта мэрии Новосибирска

Поучаствовать в общественном обсуждении сможет любой желающий – подробности по ссылке.

Напомним, в Новосибирске ищут автора стелы «Паспорт улицы 9-й Гвардейской дивизии», размещенной незаконно. Есть предпосылки, что эта история снова обернется скандалом,  памятник могут снести. 

Незаконная стела с гвардейской символикой грозит еще одним скандалом в Новосибирске
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#Стела#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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