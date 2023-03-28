Незаконная стела с гвардейской символикой грозит еще одним скандалом в Новосибирске

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«В связи с самовольным размещением стелы [….] на муниципальной территории по адресу: г. Новосибирск ул. Троллейная, 130а, Вам надлежит обратиться в отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского района», - цитирует precedent.tv объявление, размещенное на сайте администрации города Новосибирска.
Стела «Паспорт улицы 9-й Гвардейской дивизии» расположена в Ленинском районе города рядом с торговым центром «Континент». Арт-объект посвящен памяти 9-й гвардейской дивизии, в 1941 принимавшей участие в решающих боях при обороне Москвы. Изначально сформированная на Дальнем Востоке, дивизия закончила войну на территории Прибалтики, а в ее составе воевало множество уроженцев Сибири. Позже гвардейскую дивизию удостоили ордена Красного знамени.
В честь дивизии названа одна из улиц Новосибирска, однако до настоящего момента ей не было поставлено ни одного памятного знака. Владелец и возможный автор стелы пока остается неизвестным.
Стоит отметить, что в Новосибирске возникло множество скандалов, связанных с памятными стелами. Одним из свежих происшествий стал суд над главой администрации Центрального района города Сергеем Канунниковым. Чиновника обвиняют в халатности, приведшей к разрушению и сносу памятника, посвященного 45-летию Победы в Великой Отечественной войне.
С момента установки стела настолько проржавела, что разрушился каркас, а поверхность неоднократно использовали для своих рисунков граффитисты. В итоге памятник пришлось снести, но общественный резонанс и внимание со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина привели к вынужденной реставрации памятника.
Также руководитель Следкома возмутился состоянием монумента бойцам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Красноармейской дивизии. После инициативы со стороны новосибирских следователей и окрика Бастрыкина памятник был восстановлен всего за месяц.
Напомним, что в ноябре прошлого года на площади Калинина в Новосибирске поставили новую стелу «Город трудовой доблести». Она посвящена труженикам тыла в годы ВОВ. Ее открытие сопровождали масштабные торжества с участием первых лиц города и области.