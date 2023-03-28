atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Незаконная стела с гвардейской символикой грозит еще одним скандалом в Новосибирске

28 марта 2023, 08:49
Фото: precedent.tv
По мнению мэрии, стела установлена незаконно
Власти Новосибирска заняты поисками неизвестного, поставившего памятную стелу «Паспорт улицы 9-й Гвардейской дивизии». Арт-объект самовольно размещен на муниципальной земле. Ранее, печальная судьба двух стел, посвященных героям ВОВ, обернулась большими неприятностями: судом и вниманием главы СК РФ.
«В связи с самовольным размещением стелы [….] на муниципальной территории по адресу: г. Новосибирск ул. Троллейная, 130а, Вам надлежит обратиться в отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского района», - цитирует precedent.tv объявление, размещенное на сайте администрации города Новосибирска.

Стела «Паспорт улицы 9-й Гвардейской дивизии» расположена в Ленинском районе города рядом с торговым центром «Континент». Арт-объект посвящен памяти 9-й гвардейской дивизии, в 1941 принимавшей участие в решающих боях при обороне Москвы. Изначально сформированная на Дальнем Востоке, дивизия закончила войну на территории Прибалтики, а в ее составе воевало множество уроженцев Сибири. Позже гвардейскую дивизию удостоили ордена Красного знамени.

Стела с крыльями появилась на въезде в Новосибирск со стороны Кузбасса
Узнать подробнее

В честь дивизии названа одна из улиц Новосибирска, однако до настоящего момента ей не было поставлено ни одного памятного знака. Владелец и возможный автор стелы пока остается неизвестным.

Стоит отметить, что в Новосибирске возникло множество скандалов, связанных с памятными стелами. Одним из свежих происшествий стал суд над главой администрации Центрального района города Сергеем Канунниковым. Чиновника обвиняют в халатности, приведшей к разрушению и сносу памятника, посвященного 45-летию Победы в Великой Отечественной войне.

До пяти лет: сподвижнику новосибирского мэра Канунникову грозит срок за снос стелы
Узнать подробнее

С момента установки стела настолько проржавела, что разрушился каркас, а поверхность неоднократно использовали для своих рисунков граффитисты. В итоге памятник пришлось снести, но общественный резонанс и внимание со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина привели к вынужденной реставрации памятника.

Также руководитель Следкома возмутился состоянием монумента бойцам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Красноармейской дивизии. После инициативы со стороны новосибирских следователей и окрика Бастрыкина памятник был восстановлен всего за месяц.

Напомним, что в ноябре прошлого года на площади Калинина в Новосибирске поставили новую стелу «Город трудовой доблести». Она посвящена труженикам тыла в годы ВОВ. Ее открытие сопровождали масштабные торжества с участием первых лиц города и области.

Стелу воинам ВОВ в Новосибирске восстановили за месяц после обращения к Бастрыкину
Узнать подробнее
Читайте также:
10 лучших фото открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске 3 ноября
#Александр Бастрыкин#Новосибирск#Город#Мэрия Новосибирска#Память#Памятник#Стела#ВОВ
Подпишитесь
18+. «Сибирский Чикатило»: судят маньяка Бараусова, изнасиловавшего детей в Новосибирске
Сегодня, 03:23
Кроссовки — убийцы ног: что будет, если носить их каждый день, рассказал врач-ортопед
Сегодня, 07:53
Прекратить использование «Бионорда» приказано дорожникам Новосибирска
Сегодня, 02:00
В Новосибирском зоопарке вырастут цены на билеты с 1 апреля 2023
Сегодня, 04:10
Градоначальник: нейросеть создала образ мэра Новосибирска, избранного по новой схеме
Вчера, 06:32