Незаконная стела с гвардейской символикой грозит еще одним скандалом в Новосибирске

Стела «Паспорт улицы 9-й Гвардейской дивизии» расположена в Ленинском районе города рядом с торговым центром «Континент». Арт-объект посвящен памяти 9-й гвардейской дивизии, в 1941 принимавшей участие в решающих боях при обороне Москвы. Изначально сформированная на Дальнем Востоке, дивизия закончила войну на территории Прибалтики, а в ее составе воевало множество уроженцев Сибири. Позже гвардейскую дивизию удостоили ордена Красного знамени.