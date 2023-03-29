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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:44

Новосибирские приставы заставили должницу удалить оскорбления из чата дольщиков

29 марта 2023, 09:42
Фото: 1MI
Приставы заставили убрать оскорбительные сообщения
Жительницу Новосибирска заставили ответить за оскорбления, написанные в общий чат. Сообщения были удалены по приказу судебного пристава. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.
«На исполнение в отдел судебных приставов по Кировскому району поступил документ неимущественного характера: обязать гражданку удалить из группы переписки мессенджера дольщиков оценочные высказывания, носящие оскорбительный характер», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Должнице было внесено соответствующее представление.  Во время визита к приставу женщина сразу же удалила все сообщения с оскорблениями и покинула чат. Позже он был удален администратором.

Также в ведомстве напомнили, что согласно статье 77.15 КоАП РФ неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до двух с половиной тысяч рублей.

Напомним, что недавно новосибирский бизнесмен выплатил судебным приставам сразу 750 тысяч рублей штрафа за нарушение ПДД. В противном случае его «Лексус» могли забрать на штрафстоянку.

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#Общество#Новосибирск#Приставы#Оскорбление#Соцсети
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