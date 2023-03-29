Новосибирские приставы заставили должницу удалить оскорбления из чата дольщиков

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
«На исполнение в отдел судебных приставов по Кировскому району поступил документ неимущественного характера: обязать гражданку удалить из группы переписки мессенджера дольщиков оценочные высказывания, носящие оскорбительный характер», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Должнице было внесено соответствующее представление. Во время визита к приставу женщина сразу же удалила все сообщения с оскорблениями и покинула чат. Позже он был удален администратором.
Также в ведомстве напомнили, что согласно статье 77.15 КоАП РФ неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до двух с половиной тысяч рублей.
Напомним, что недавно новосибирский бизнесмен выплатил судебным приставам сразу 750 тысяч рублей штрафа за нарушение ПДД. В противном случае его «Лексус» могли забрать на штрафстоянку.