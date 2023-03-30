Также парламентарий от Новосибирского региона заявил, что этот вопрос не предлагался к рассмотрению ни одной парламентской фракцией. На прозвучавшие недавно инициативы о сокращении рабочей недели Ренат Сулейманов заметил: «В период проведения СВО у нас некоторые оборонные предприятия работают в три смены. Нет оснований, чтобы в таком экономическом и политическом положении сокращать рабочее время и отдыхать. Нам нужно сейчас мобилизовать все ресурсы для решения возникших проблем».