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Сколько дней продлятся длинные выходные в мае 2023 рассказал депутат Госдумы РФ

30 марта 2023, 01:55
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Длинные выходные в мае - любимое время отдыха россиян
В Государственной Думе не раз поднимается вопрос о продолжительности майских выходных. Отдельные парламентарии год назад предлагали их увеличение до 10 дней. Что известно о майских каникулах 2023 года в Госдуме, рассказал Атас.инфо депутат от Новосибирской области Ренат Сулейманов.
«Я думаю, что никаких изменений и дополнительных переносов выходных дней не будет. Обычно все переносы определяются в начале года, как это было с 8-м января. И, к сожалению, у нас сейчас не та обстановка в стране, чтобы долго отдыхать. Полагаю, останется то же количество выходных», - сообщил Ренат Сулейманов корреспонденту «Атас.Инфо».

Согласно производственному календарю 2023 года первые выходные для жителей Новосибирской области в честь праздника Весны и Труда и продлятся три дня с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник). Затем новосибирцы отдохнут четыре дня с 6 по 9 мая (с субботы по вторник). При этом 8 мая станет нерабочим из-за переноса выходного воскресенья 8 января в период новогодних праздников.

Также парламентарий от Новосибирского региона заявил, что этот вопрос не предлагался к рассмотрению ни одной парламентской фракцией. На прозвучавшие недавно инициативы о сокращении рабочей недели Ренат Сулейманов заметил: «В период проведения СВО у нас некоторые оборонные предприятия работают в три смены. Нет оснований, чтобы в таком экономическом и политическом положении сокращать рабочее время и отдыхать. Нам нужно сейчас мобилизовать все ресурсы для решения возникших проблем».

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#Россия#Общество#Госдума#Отдых#Праздники#Майские#9 мая#Ренат Сулейманов#Депутат
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