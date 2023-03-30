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«Я думаю, что никаких изменений и дополнительных переносов выходных дней не будет. Обычно все переносы определяются в начале года, как это было с 8-м января. И, к сожалению, у нас сейчас не та обстановка в стране, чтобы долго отдыхать. Полагаю, останется то же количество выходных», - сообщил Ренат Сулейманов корреспонденту «Атас.Инфо».
Согласно производственному календарю 2023 года первые выходные для жителей Новосибирской области в честь праздника Весны и Труда и продлятся три дня с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник). Затем новосибирцы отдохнут четыре дня с 6 по 9 мая (с субботы по вторник). При этом 8 мая станет нерабочим из-за переноса выходного воскресенья 8 января в период новогодних праздников.
Также парламентарий от Новосибирского региона заявил, что этот вопрос не предлагался к рассмотрению ни одной парламентской фракцией. На прозвучавшие недавно инициативы о сокращении рабочей недели Ренат Сулейманов заметил: «В период проведения СВО у нас некоторые оборонные предприятия работают в три смены. Нет оснований, чтобы в таком экономическом и политическом положении сокращать рабочее время и отдыхать. Нам нужно сейчас мобилизовать все ресурсы для решения возникших проблем».