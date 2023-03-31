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Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Контуженный на спецоперации боец из Новосибирска хочет стать учителем

31 марта 2023, 05:58
Фото: 1MI
Получивший тяжелую контузию военный из Новосибирска захотел стать учителем в школе. Об этом рассказала глава Минсоцразвития региона Елена Бахарева на пресс-конференции в «Интерфаксе» 31 марта.
«Мужчина получил очень тяжелое ранение. В результате контузии потерял слух, но изъявил желание пройти дополнительное обучение и стать учителем. Он хочет обучить молодежь основам ведения боя, стрельбы», - рассказала Бахарева.

Сейчас солдат проходит курс реабилитации. Ему установили слуховой аппарат, дали костыли.

«Он понимает, что не сможет вернуться на военную службу. При этом он уже думает, как реализовать себя в мирной жизни. Мужчина также хочет создать общественную организацию, чтобы помогать людям, которые попали в подобную жизненную ситуацию», - отметила министр труда и социального развития региона.

Также Елена Бахарева отметила, что многие вернувшиеся с ранениями военные желают получить педагогическое образование. Некоторые мечтают о карьере тренера.

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#Алина Шефер#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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