Контуженный на спецоперации боец из Новосибирска хочет стать учителем

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
«Мужчина получил очень тяжелое ранение. В результате контузии потерял слух, но изъявил желание пройти дополнительное обучение и стать учителем. Он хочет обучить молодежь основам ведения боя, стрельбы», - рассказала Бахарева.
Сейчас солдат проходит курс реабилитации. Ему установили слуховой аппарат, дали костыли.
«Он понимает, что не сможет вернуться на военную службу. При этом он уже думает, как реализовать себя в мирной жизни. Мужчина также хочет создать общественную организацию, чтобы помогать людям, которые попали в подобную жизненную ситуацию», - отметила министр труда и социального развития региона.
Также Елена Бахарева отметила, что многие вернувшиеся с ранениями военные желают получить педагогическое образование. Некоторые мечтают о карьере тренера.