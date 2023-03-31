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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Рейтинг самых ужасных нападений собак на новосибирцев - даже корги вселяют страх

31 марта 2023, 11:15
Фото: 1MI
Вспоминаем жуткие случаи нападения собак на новосибирцев

ТОП-3 самых зверских нападений собак на новосибирцев

Случаи нападения домашних собак на людей участились последнее время в Новосибирске. Недавно на маленькую девочку напала агрессивная корги, а чуть раньше стаффы едва не растерзали парня. Atas.info собрал топ-3 самых жутких историй с собаками.

Злой щенок корги чуть не загрыз школьницу

На днях, 24 марта, в поселке Красный Яр Новосибирской области на школьницу напала разъяренная корги. Девочка гуляла с подругой на пустыре, когда к ним подбежали три щенка.

Одна из собак внезапно вгрызлась в ногу девочки. Ребенок получил серьезную травму, лечение которой пришлось компенсировать заводчице.

 

Злая корги под Новосибирском покусала девочку за ногу
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Бойцовские собаки напали на корги и его хозяина

Другой случай зверского нападения собак на новосибирца произошло в ЖК «Чернышевский» 17 марта. Два стаффа увидели на прогулке корги Жору и набросились на него.

Спасать питомца от бойцовых псов кинулся хозяин и тоже пострадал. Злые собаки покусали его руку, когда он вызволял своего Жорика из их лап.

После случившегося корги пришлось делать операцию.

 

В Новосибирске два разъяренных стаффа покусали корги и его хозяина
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Бульдог отгрыз нос хозяйке – женщина умерла

Эта жуткая трагедия произошла в начале 2022 года в Тогучине Новосибирской области. Любимые питомцы - бульдоги – внезапно напали на хозяйку.

Женщина открыла клетки, чтобы их покормить и они набросились на нее. Один из псов отгрыз женщине нос. В какой-то момент ей удалось вырваться и убежать.

Сибирячка попала в больницу, где через несколько дней все же скончалась. А ее бульдогов усыпили.

Бульдога, который загрыз заводчицу в Тогучине под Новосибирском, усыпили
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#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия#Собаки#Алина Шефер
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