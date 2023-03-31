Рейтинг самых ужасных нападений собак на новосибирцев - даже корги вселяют страх

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
На днях, 24 марта, в поселке Красный Яр Новосибирской области на школьницу напала разъяренная корги. Девочка гуляла с подругой на пустыре, когда к ним подбежали три щенка.
Одна из собак внезапно вгрызлась в ногу девочки. Ребенок получил серьезную травму, лечение которой пришлось компенсировать заводчице.
Другой случай зверского нападения собак на новосибирца произошло в ЖК «Чернышевский» 17 марта. Два стаффа увидели на прогулке корги Жору и набросились на него.
Спасать питомца от бойцовых псов кинулся хозяин и тоже пострадал. Злые собаки покусали его руку, когда он вызволял своего Жорика из их лап.
После случившегося корги пришлось делать операцию.
Эта жуткая трагедия произошла в начале 2022 года в Тогучине Новосибирской области. Любимые питомцы - бульдоги – внезапно напали на хозяйку.
Женщина открыла клетки, чтобы их покормить и они набросились на нее. Один из псов отгрыз женщине нос. В какой-то момент ей удалось вырваться и убежать.
Сибирячка попала в больницу, где через несколько дней все же скончалась. А ее бульдогов усыпили.