Злая корги под Новосибирском покусала девочку за ногу

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:17
«Заявление от пострадавших поступило 24 марта. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в поселке Красный Яр. Девочка с подругой гуляли на пустыре, где местная заводчица решила пустить на прогулку двух взрослых собак и трех щенков корги. Увидев девочек, собаки сразу же бросились к ним. Не обращая внимания на крики детей, одна из корги вцепилась ей в ногу.
Отец девочки с самого начала потребовал от женщины компенсации в размере 100 тысяч рублей. Хозяйка злобных собак уже возместила ему лечение девочки и наблюдение у психолога, а также оплатила курс у врача по причине обострения остеохондроза. Однако теперь заводчица не согласна с большой, по ее мнению, суммой.
Напомним, что в Новосибирске подрались две бойцовые собаки. Причина агрессии неизвестна, однако владельцы недовольны друг другом.