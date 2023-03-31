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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Злая корги под Новосибирском покусала девочку за ногу

31 марта 2023, 08:14
Фото: pxhere.com
Корги искусала девочку

Под Новосибирском корги напала на школьницу

В Ордынском районе Новосибирской области на школьницу напала корги. Собака несколько раз покусала девочку за ногу, отец ребенка требует компенсации. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
«Заявление от пострадавших поступило 24 марта. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в поселке Красный Яр. Девочка с подругой гуляли на пустыре, где местная заводчица решила пустить на прогулку двух взрослых собак и трех щенков корги. Увидев девочек, собаки сразу же бросились к ним. Не обращая внимания на крики детей, одна из корги вцепилась ей в ногу.

Отец девочки с самого начала потребовал от женщины компенсации в размере 100 тысяч рублей. Хозяйка злобных собак уже возместила ему лечение девочки и наблюдение у психолога, а также оплатила курс у врача по причине обострения остеохондроза. Однако теперь заводчица не согласна с большой, по ее мнению, суммой.

Напомним, что в Новосибирске подрались две бойцовые собаки. Причина агрессии неизвестна, однако владельцы недовольны друг другом.

 

В Новосибирске два разъяренных стаффа покусали корги и его хозяина
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#Происшествия#Новосибирская область#Дети#Животные#Компенсация#Собака#Лечение#Психолог
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