Злая корги под Новосибирском покусала девочку за ногу

Отец девочки с самого начала потребовал от женщины компенсации в размере 100 тысяч рублей. Хозяйка злобных собак уже возместила ему лечение девочки и наблюдение у психолога, а также оплатила курс у врача по причине обострения остеохондроза. Однако теперь заводчица не согласна с большой, по ее мнению, суммой.