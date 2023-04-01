Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Как только среднесуточные температуры в апреле становятся выше 0, клещи выходят на охоту, напомнил в интервью aif.ru врач инфекционист Андрей Поздняков. Единственное, что способно предотвратить тяжелые последствия заболевания клещевого энцефалита, это прививка.
После проведения вакцинации укус инфицированного энцефалитом клеща крайне редко приводит к заболеванию. Даже если болезнь возникает, она протекает легко и без последствий.
Врач рекомендует прививаться от клещевого энцефалита всем, у кого есть потенциальный риск быть укушенным. При отсутствии прививки болезнь протекает крайне тяжело, действенных лекарств от нее нет. Тяжелые формы часто приводят к инвалидизации и летальному исходу. К такому же исходу приводит хроническая прогрессирующая форма болезни.
Вакцинация проводится поэтапно. Первый этап включает две прививки с разницей в месяц, важно, чтобы вторая прививка была поставлена минимум за месяц до начала активного сезона клещей. Через полгода год ставится трется доза вакцины и далее необходима ревакцинация раз в три года.
В этом году первый укус клеща уже зафиксирован - 31 марта в Искитимском районе от укуса клеща пострадал ребенок.