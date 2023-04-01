Вакцинация проводится поэтапно. Первый этап включает две прививки с разницей в месяц, важно, чтобы вторая прививка была поставлена минимум за месяц до начала активного сезона клещей. Через полгода год ставится трется доза вакцины и далее необходима ревакцинация раз в три года.