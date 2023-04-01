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Published Сегодня, 16:41

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Updated Сегодня, 16:43

Инфекционист Поздняков из Новосибирска предупредил о начале сезона клещей

1 апреля 2023, 16:41
Фото: 1MI
Клещи проснулись - сообщил инфекционист из Новосибирска.
Апрель в Новосибирской области - месяц начала клещевого сезона, когда клещи просыпаются и выходят на охоту. Про профилактику клещевого энцефалита рассказал главврач новосибирской клинико-диагностической лаборатории, к. м. н. Андрей Поздняков.

Как только среднесуточные температуры в апреле становятся выше 0, клещи выходят на охоту, напомнил в интервью aif.ru врач инфекционист Андрей Поздняков. Единственное, что способно предотвратить тяжелые последствия заболевания клещевого энцефалита, это прививка.

После проведения вакцинации укус инфицированного энцефалитом клеща крайне редко приводит к заболеванию. Даже если болезнь возникает, она протекает легко и без последствий.

Врач рекомендует прививаться от клещевого энцефалита всем, у кого есть потенциальный риск быть укушенным. При отсутствии прививки болезнь протекает крайне тяжело, действенных лекарств от нее нет. Тяжелые формы часто приводят к инвалидизации и летальному исходу. К такому же исходу приводит хроническая прогрессирующая форма болезни.

Вакцинация проводится поэтапно. Первый этап включает две прививки с разницей в месяц, важно, чтобы вторая прививка была поставлена минимум за месяц до начала активного сезона клещей. Через полгода год ставится трется доза вакцины и далее необходима ревакцинация раз в три года.

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#Клещ#Клещевой энцефалит#Прививка#Здоровье#Новосибирск#Новосибирская область
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