Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
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Updated Сегодня, 10:34
«Поэзия Александра Ивановича стала заметным явлением в литературной жизни Сибири… Это невосполнимая утрата для нашего региона. Коллектив Министерства культуры Новосибирской области скорбит вместе с родными и коллегами Александра Денисенко», — написали в сообществе Министерства культуры «ВКонтакте».
Александр Денисенко родился и вырос в семье учителей в с. Мотково в Мошковском районе Новосибирской области. Он поступил в педагогический институт, потом работал в известных новосибирских журналах и газетах.
Начиная с 1989 года Александр работал редактором издательства «Детская литература» в Сибири, а потом издательства «Мангазея». Его материалы выходили в журналах «Новая Россия. Воскресенье», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «Горница», «Играй, гармонь», в еженедельнике «Литературная Россия».
Соболезнования родным и близким поэта также выразили работники Новосибирской государственной областной научной библиотеки.
Ранее Атас.Инфо писал о том, что перед мобилизованными новосибирцами выступил со стихами Народный артист Михайлов.