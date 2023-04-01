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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:34

Новосибирск прощается с писателем, публицистом и поэтом Александром Денисенко

1 апреля 2023, 10:32
Жизнь и творчество Александра Денисенко были связаны с Новосибирском.
На 76 году жизни в Новосибирске ушел писатель и поэт, член Союза писателей Александр Денисенко. Об этом написали в группе Вконтакте Новосибирск скорбит. Вся жизнь и творчество Александра были связаны с Новосибирском. О его смерти стало известно 31 марта.

«Поэзия Александра Ивановича стала заметным явлением в литературной жизни Сибири… Это невосполнимая утрата для нашего региона. Коллектив Министерства культуры Новосибирской области скорбит вместе с родными и коллегами Александра Денисенко», — написали в сообществе Министерства культуры «ВКонтакте».

Александр Денисенко родился и вырос в семье учителей в с. Мотково в Мошковском районе Новосибирской области. Он поступил в педагогический институт, потом работал в известных новосибирских журналах и газетах.

Начиная с 1989 года Александр работал редактором издательства «Детская литература» в Сибири, а потом издательства «Мангазея». Его материалы выходили в журналах «Новая Россия. Воскресенье», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «Горница», «Играй, гармонь», в еженедельнике «Литературная Россия».

Соболезнования родным и близким поэта также выразили работники Новосибирской государственной областной научной библиотеки. 

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#Прощание#Поэты#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область
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