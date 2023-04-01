В сентябре 2022 года стало известно, что Бойко продает квартиру в центре Новосибирска на ул. 1905 года. Бойко с семьей уехал из России еще в 2021 году, при этом продолжал направлять в Горсовет документы, подтверждающие, что он в загранкомандировке. В мае 2022 года у его близкого окружения прошли обыски.