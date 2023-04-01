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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

Сбежавший из страны депутат Сергей Бойко официально признан иноагентом

1 апреля 2023, 04:56
Фото: nso.ru
Сергей Бойко был независимым депутатом в Городском совете депутатов.

В Новосибирске признали иноагентом беглого депутата Сергей Бойко

Больше года назад депутат горсовета Новосибирска от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко вместе с семьей уехал заграницу. В феврале этого года он был объявлен в розыск, а в марте был признан иноагентом.

Сергей Бойко давно уехал из страны, до этого и находясь позднее зарубежом, он регулярно критиковал власть, особенно в части Специальной военной операции на Украине. Именно это стало причиной обращения депутатов к Председателю СК РФ Бастрыкину о возбуждении в отношении Бойко и лишении его депутатского мандата.

В феврале этого года Сергея Бойко объявили в розыск, а в марте на сайте Министерства Юстиции России появилось сообщение о признании его иноагентом. В качестве причин указана дискредитация идей служения Отечеству, создание отрицательного отношения к военной службе, призывы к протестам и митингам против участвовать в протестных действующей власти.

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В сентябре 2022 года стало известно, что Бойко продает квартиру в центре Новосибирска на ул. 1905 года. Бойко с семьей уехал из России еще в 2021 году, при этом продолжал направлять в Горсовет документы, подтверждающие, что он в загранкомандировке. В мае 2022 года у его близкого окружения прошли обыски.

#Депутат#Иноагенты#Общество#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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