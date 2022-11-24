Сбежавший депутат Бойко продает квартиру в Новосибирске за 9,1 млн рублей

Напомним, Сергей Бойко покинул Россию зимой 2021 года ещё до событий, связанных со спецоперацией. Его вынудила на это другая причина – повальный арест навальнистов. Политик уехал в командировку в Грецию и не вернулся в Новосибирск до сих пор.