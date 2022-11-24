Сбежавший депутат Бойко продает квартиру в Новосибирске за 9,1 млн рублей

В описании говорится, что это двухкомнатная квартира, площадью 66,9 кв.м. Она расположена на 26 этаже дома №85/2 по улице 1905 года. Стоимость недвижимости - 9 150 000 руб.
Как пишет Telegram-канал «Горводоканал», квартира принадлежит лидеру Коалиции-2020, депутату горсовета Новосибирска Сергею Бойко. Ранее соседнюю квартиру за 5,9 млн продал брат политика.
Напомним, Сергей Бойко покинул Россию зимой 2021 года ещё до событий, связанных со спецоперацией. Его вынудила на это другая причина – повальный арест навальнистов. Политик уехал в командировку в Грецию и не вернулся в Новосибирск до сих пор.
Ранее его коллеги заявляли, что сбежавших депутатов нужно лишить мандатов. Эту идею уже рассматривают на федеральном уровне.