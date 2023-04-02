В Новосибирске мужчины начали увеличивать член до 5 сантиметров

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Как рассказала Atas.info доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова, мужскую интимную пластику, как и женскую, проводят с помощью филлеров. Популярностью пользуется услуга по удлинению пениса.
«Есть медицинские показания, по которым мужчинам проводят такую процедуру. Речь о микропенисе – это скрытый половой член. Также обращаются мужчины, у которых в состоянии эрекции размер не достигает 12-13 см.», - пояснила врач.
Иногда специалисты прибегают к хирургическим вмешательствам. В этом случае клиентам могут увеличить член до 5 сантиметров, а точнее на столько, на сколько хватит ткани органа.
Некоторых новосибирцев вынуждают обратиться к специалистам проблемы в личной жизни. Они считают, что эта процедура поможет им наладить сексуальную жизнь.