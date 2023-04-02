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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Новосибирске мужчины начали увеличивать член до 5 сантиметров

2 апреля 2023, 06:45
Фото: 1MI
Мужчины начали активно пользоваться услугами по увеличению полового члена в Новосибирске. Одни по собственному желанию хотят исправить то, что недодала им природа, другим проводят операцию по медицинским показаниям.

Как рассказала Atas.info доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова, мужскую интимную пластику, как и женскую, проводят с помощью филлеров. Популярностью пользуется услуга по удлинению пениса.

«Есть медицинские показания, по которым мужчинам проводят такую процедуру. Речь о микропенисе – это скрытый половой член. Также обращаются мужчины, у которых в состоянии эрекции размер не достигает 12-13 см.», - пояснила врач.

Иногда специалисты прибегают к хирургическим вмешательствам. В этом случае клиентам могут увеличить член до 5 сантиметров, а точнее на столько, на сколько хватит ткани органа.

Некоторых новосибирцев вынуждают обратиться к специалистам проблемы в личной жизни. Они считают, что эта процедура поможет им наладить сексуальную жизнь.

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#Алина Шефер#Операция#Секс#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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