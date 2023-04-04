atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Изображение материала

В Новосибирске в День космонавтики 12 апреля прогремит салют

4 апреля 2023, 05:39
Фото: 1MI
Салют запустят в ночь с 11 на 12 апреля 2023
Салют запустят в Новосибирском планетарии в День космонавтики 12 апреля, о чем сообщила директор учреждения Татьяна Белоусова во время пресс-конференции в ТАСС 4 апреля.

В рамках мероприятия «Гагаринские сутки» на площадке перед Большим новосибирским планетарием можно будет увидеть фейерверк, который запустят в 00:00 в ночь на 12 апреля. Как уточнила директор учреждения, 11 апреля в планетарии пройдет «Юрьева ночь».

«С 20:00 (11 апреля) все желающие по предварительной регистрации могут приехать в планетарий на литературно-музыкальную композицию, где мы вспоминаем про известных первооткрывателей звездных дорог. Вспоминаем о первом полете человека в космос», - сказала Татьяна Белоусова.

В течение всего дня 12 апреля планетарий примет лицеистов, школьников, детей из детского сада, которые смогут на себе прочувствовать космическую жизнь. Например, попробовать питание космонавтов.

Памятное фото с Гагариным сохранилось в Россельхознадзоре Новосибирской области
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Салют#Планетарий#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
«А где потусить?»: Киркоров спросил у Давы, куда сходить в Новосибирске
Сегодня, 06:04
"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова
Вчера, 05:34
Новосибирск замкнул ТОП-10 мегаполисов России по качеству городской среды
Сегодня, 02:33
Теплую погоду обещают синоптики в Новосибирске – потеплеет до +11 °C
Сегодня, 02:57
В Новосибирске женщин лишают девственности лазером
Сегодня, 05:00