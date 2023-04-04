В рамках мероприятия «Гагаринские сутки» на площадке перед Большим новосибирским планетарием можно будет увидеть фейерверк, который запустят в 00:00 в ночь на 12 апреля. Как уточнила директор учреждения, 11 апреля в планетарии пройдет «Юрьева ночь».