Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
В рамках мероприятия «Гагаринские сутки» на площадке перед Большим новосибирским планетарием можно будет увидеть фейерверк, который запустят в 00:00 в ночь на 12 апреля. Как уточнила директор учреждения, 11 апреля в планетарии пройдет «Юрьева ночь».
«С 20:00 (11 апреля) все желающие по предварительной регистрации могут приехать в планетарий на литературно-музыкальную композицию, где мы вспоминаем про известных первооткрывателей звездных дорог. Вспоминаем о первом полете человека в космос», - сказала Татьяна Белоусова.
В течение всего дня 12 апреля планетарий примет лицеистов, школьников, детей из детского сада, которые смогут на себе прочувствовать космическую жизнь. Например, попробовать питание космонавтов.