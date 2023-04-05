Гениально! Жулики развели физика из Академгородка на 43 млн рублей

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По данным «АиФ Новосибирск», жертвой может быть сотрудник Института физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. Заведующий лабораторией в течение трех недель отправил на иностранные счета свыше 43 миллионов рублей. Мошенники представились сотрудниками Центробанка.
Изначально о преступлении рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов. На пресс-конференции ТАСС прокурорский работник сообщил, что жертву попросили перевести деньги во избежание их попадания на счета экстремистских организаций. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что ученых из Академгородка заставили сообщить персональные данные для эвакуации. Научные работники выразили возмущение.