Гениально! Жулики развели физика из Академгородка на 43 млн рублей

По данным «АиФ Новосибирск», жертвой может быть сотрудник Института физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. Заведующий лабораторией в течение трех недель отправил на иностранные счета свыше 43 миллионов рублей. Мошенники представились сотрудниками Центробанка.