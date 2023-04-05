Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Самокаты уже расставили в сквере S7, на улице Орджоникидзе у станции метро «площадь Ленина». Другие парковки сейчас можно найти в приложении кикшеринговой компании Whoosh.
Еще в прошлом году мэрия Новосибирска согласовала 127 парковочных мест для электросамокатов. Транспорт должен появиться практически во всех районах города.
«В Новосибирске мы приступили к выводу самокатов в город. Сегодня открываем сезон. По ценам - базовый тариф 45 рублей за старт и 6 за минуту. В течение дня, в зависимости от спроса, заряда самоката и локации, он будет меняться как в большую, так и в меньшую сторону», — сообщил Atas.info представитель сервиса Whoosh Денис Балакирев.
«Сегодня уже можно покататься, что я и сделаю. Приложение заработало, показывает все доступные парковки, можно подойти, взять самокат и оплатить поездку. Правда, на улице еще гололед, лужи и снег, как-то небезопасно», - говорят новосибирцы.
Ранее представитель компании Whoosh сообщал, что прокат электросамокатов начнется в Новосибирске, когда установится теплая погода. Предполагали, что сезон откроют только в конце апреля.