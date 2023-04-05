В Новосибирске после ночной поездки на такси пропала 61-летняя женщина

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
«Наталья в 3 часа ночи вызвала такси до парка «Сад Мичуринцев». Ее довезли, потом она перестала выходить на связь с близкими. Женщина пропадала и раньше», - рассказала пресс-секретарь отряда Ольга Бобкова.
Последний раз пенсионерку видели в черном полупальто, в ботинках и джинсах такого же цвета. На голове было надета серая шапка.
Рост пропавшей - 160 сантиметров, волосы седые, серые глаза.
Напомним, на днях волонтеры нашли погибшим 8-летнего мальчика, которого объявили в розыск в селе Новосибирской области. Он провалился под лед и утонул.