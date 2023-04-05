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Published Сегодня, 04:17

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В Новосибирске после ночной поездки на такси пропала 61-летняя женщина

5 апреля 2023, 04:17
Фото: ЛизаАлерт/ВК
В Новосибирске ищут пенсионерку
Волонтеры «ЛизаАлерт» объявили срочный сбор на поиски 61-летней пенсионерки в Новосибирске. Женщина уехала на такси в парк ночью 3 апреля и пропала.
«Наталья в 3 часа ночи вызвала такси до парка «Сад Мичуринцев». Ее довезли, потом она перестала выходить на связь с близкими. Женщина пропадала и раньше», - рассказала пресс-секретарь отряда Ольга Бобкова.

Последний раз пенсионерку видели в черном полупальто, в ботинках и джинсах такого же цвета. На голове было надета серая шапка.

Рост пропавшей - 160 сантиметров, волосы седые, серые глаза.

Напомним, на днях волонтеры нашли погибшим 8-летнего мальчика, которого объявили в розыск в селе Новосибирской области. Он провалился под лед и утонул.




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#Алина Шефер#Пропала#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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