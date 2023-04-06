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Published Сегодня, 12:23

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Новосибирский военком Кудрявцев объяснил запрет гаджетов в армии

6 апреля 2023, 12:23
Фото: 1MI
Использовать гаджеты в армии небезопасно

Новосибирский военком Кудрявцев объяснил запрет гаджетов в армии

В Министерстве обороны обращают особое внимание на смартфоны и возможности их применения. Это связано с обеспечением безопасности военнослужащих. Об этом сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.
«Призывник может пользоваться средствами связи, так как существуют обычные телефоны. Эти ограничения вводятся только ради безопасности», - рассказал Кудрявцев в рамках пресс-конференции ТАСС 6 апреля.

Запрет на смартфоны объясняется возможностью их быстрого отслеживания. К примеру, снимок солдата рядом с военной техникой может попасть в руки врага, который легко определит местоположение военной части через геолокацию.

Ранее Кудрявцев рассказал, как будет проходить призывная кампания в Новосибирской области.

Как пройдет весенний призыв в армию в Новосибирске
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#Новосибирск#Армия#Солдаты#Техника#Технологии
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