Новосибирский военком Кудрявцев объяснил запрет гаджетов в армии

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
«Призывник может пользоваться средствами связи, так как существуют обычные телефоны. Эти ограничения вводятся только ради безопасности», - рассказал Кудрявцев в рамках пресс-конференции ТАСС 6 апреля.
Запрет на смартфоны объясняется возможностью их быстрого отслеживания. К примеру, снимок солдата рядом с военной техникой может попасть в руки врага, который легко определит местоположение военной части через геолокацию.
Ранее Кудрявцев рассказал, как будет проходить призывная кампания в Новосибирской области.