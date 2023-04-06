В Новосибирске скончалась известная писательница и журналистка Замира Ибрагимова

В 1995 году начала свою преподавательскую деятельность в НГУ. Журнал «Эврика» цитировал слова Замиры Ибрагимовой, которая рассказала, что не стала встречаться с Аллой Пугачевой и писать «желтуху». Журналист затрагивала проблемы Сибири. Вот названия некоторых книг, которые она написала за свою жизнь: