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В Новосибирске скончалась известная писательница и журналистка Замира Ибрагимова

6 апреля 2023, 06:21
Фото: 1MI
Писательнице было 84 года
На 86-м году жизни 5 апреля умерла журналист, писатель и драматург Замира Ибрагимова, о чем сообщается в ВК-группе факультета журналистики НГУ – в этом университете деятель культуры преподавала с 1995 года.

Член Союза журналистов и Союза писателей СССР/России Замира Ибрагимова родилась 5 марта 1938 года в Ленинграде. После окончания университета (ЛГУ) с 1960 года работала в газетах «Молодость Сибири» (1960-1962), «Советская Сибирь» (1962-1973), в журнале «ЭКО» (1973-1975), собкором «Литературной газеты» по Сибири (1975-1988) и журнала «Огонек» (1988-1993).

В 1995 году начала свою преподавательскую деятельность в НГУ. Журнал «Эврика» цитировал слова Замиры Ибрагимовой, которая рассказала, что не стала встречаться с Аллой Пугачевой и писать «желтуху». Журналист затрагивала проблемы Сибири. Вот названия некоторых книг, которые она написала за свою жизнь:

«Золотая Долина Сибири» (1982); «Сибирь не понаслышке» (1981, 1984, в соавторстве с А.Г. Аганбегяном); «Сибирь на рубеже веков» (1984, в соавторстве с А.Г. Аганбегяном); «Ученый и время» (1986) и другие.

Напомним, что ранее в Новосибирске умер поэт Николай Хлус. Ему было 57 лет. 

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#Общество#Культура#Новосибирск#Эмилия Губарева#Журналист#Смерть
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