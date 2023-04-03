«Жизнь – эпоха, каждому свой миг»: в Новосибирске умер поэт Николай Хлус

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Поэт и прозаик Николай Хлус скончался в Новосибирске в возрасте 56 лет. Как рассказали его близкие, ранее мужчина перенес несколько инсультов. Он умер, восстанавливаясь после них.
Прощание назначено на 3 апреля. Церемония пройдет по адресу: Немировича-Данченко, 134/3, в первом зале прощания в 13:00. Вот одно из произведений поэта:
Великие
Не хватает воздуха, глотка...
Мир сменил цветные гаммы...
Время клешнями капкан,
Усмиряет, бури - ураганы!
Жизнь - эпоха каждому свой миг,
Рост и кульминация в цветение,
Общество коллег и книг,
Блудит в бесконечности безцелия… (отрывок)
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