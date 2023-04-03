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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

«Жизнь – эпоха, каждому свой миг»: в Новосибирске умер поэт Николай Хлус

3 апреля 2023, 04:23
Фото: со страницы Николая Хлуса, 1MI
Поэт восстанавливался после инсульта

В Новосибирске на 57-м году жизни умер поэт Николай Хлус

Поэт Николай Хлус умер в Новосибирске, о чем сообщили его близкие на странице прозаика в социальной сети «ВКонтакте».

Поэт и прозаик Николай Хлус скончался в Новосибирске в возрасте 56 лет. Как рассказали его близкие, ранее мужчина перенес несколько инсультов. Он умер, восстанавливаясь после них.

Прощание назначено на 3 апреля. Церемония пройдет по адресу: Немировича-Данченко, 134/3, в первом зале прощания в 13:00. Вот одно из произведений поэта:

 

Великие

 

Не хватает воздуха, глотка...

Мир сменил цветные гаммы...

Время клешнями капкан,

Усмиряет, бури - ураганы!

 

Жизнь - эпоха каждому свой миг,

Рост и кульминация в цветение,

Общество коллег и книг,

Блудит в бесконечности безцелия… (отрывок)

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#Поэты#Общество#Город#Культура#Новосибирск#Эмилия Губарева
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