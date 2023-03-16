Известный балетмейстер умерла под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 06:07
В Бердске умерла балетмейстер Марина Петухова. Она скончалась 14 марта на 64-м году жизни. Сибирячку называют известным балетмейстером – автором и постановщиком балетов, хореографических номеров, танцевальных сцен.
В ДК «Родина» Марина Петухова пришла работать в далеком 1983 году. Она создала два коллектива «Серпантин» и «Талисман». Под ее руководством коллективам присвоили звания «Образцовый» и «Народный».
Прощание с балетмейстером пройдет 17 марта с 13:00 до 14:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня по адресу: ул. Максима Горького, 44.