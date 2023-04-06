Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Праздник Вербного воскресенья связан со входом Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно Евангелию, Сын Божий въехал в город верхом на белом осле, а встречавшая его толпа паломников бросала в него и апостолов пальмовые ветви, крича «Осанна Сыну Давидову!». В России пальму заменила верба, поэтому растению в этот день придается особое значение.
Накануне въезда в Иерусалим Иисус воскресил Лазаря из Вифании, поэтому предшествующий празднику день называют Лазаревой субботой. При этом в православии субботу зачастую называют предпраздневством. Само же Вербное воскресенье входит в число двунадесятых или двенадцати важнейших праздников.
В православных храмах праздничная служба начинается со всенощного бдения, на котором читается молитва «Днесь благодать Святого Духа нас собра» и особый акафист «Ваий». Верующие держат в руках свечи и веточки вербы, незримо встречая грядущего Господа. После заутрени вербу окропляют святой водой. По традиции, освященные ветки необходимо хранить дома в течение года.
Праздничные службы для верующих новосибирцев будут проводиться в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Октябрьская,9), Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская,91), Соборе Александра Невского (Красный проспект,1а), Церкви в честь иконы Божьей Матери «Знамение-Абалацкая» (Богдана Хмельницкого,74) и других. По традиции прихожане поздравляют друг друга и всех прохожих и стараются помочь как можно большему количеству людей.
Поскольку праздник предшествует Великой Седмице, на столе из животных продуктов должна быть только рыба, разрешается выпить немного вина. Также в этот день не рекомендуется работать и сквернословить.
Напомним, что 7 апреля православные христиане отмечают Благовещение. О его сути и традициях – в этом материале.