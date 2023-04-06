Где в Новосибирске встретить Вербное воскресенье-2023

Вербное воскресенье в 2023 году отметят 9 апреля. После него начнется Страстная седмица, которая завершится праздником Пасхи. О том, где православные новосибирцы могут встретить праздник и что нужно делать в этот день – в материале Atas.info.