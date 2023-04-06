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Вербное воскресенье-2023 в Новосибирске: дата праздника и адреса храмов

6 апреля 2023, 11:12
Фото: freepik.com
Вербное Воскресенье предшествует Пасхе

Где в Новосибирске встретить Вербное воскресенье-2023

Вербное воскресенье в 2023 году отметят 9 апреля. После него начнется Страстная седмица, которая завершится праздником Пасхи. О том, где православные новосибирцы могут встретить праздник и что нужно делать в этот день – в материале Atas.info.

Праздник Вербного воскресенья связан со входом Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно Евангелию, Сын Божий въехал в город верхом на белом осле, а встречавшая его толпа паломников бросала в него и апостолов пальмовые ветви, крича «Осанна Сыну Давидову!». В России пальму заменила верба, поэтому растению в этот день придается особое значение.

Накануне въезда в Иерусалим Иисус воскресил Лазаря из Вифании, поэтому предшествующий празднику день называют Лазаревой субботой. При этом в православии субботу зачастую называют предпраздневством. Само же Вербное воскресенье входит в число двунадесятых или двенадцати важнейших праздников.

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В православных храмах праздничная служба начинается со всенощного бдения, на котором читается молитва «Днесь благодать Святого Духа нас собра» и особый акафист «Ваий».  Верующие держат в руках свечи и веточки вербы, незримо встречая грядущего Господа. После заутрени вербу окропляют святой водой. По традиции, освященные ветки необходимо хранить дома в течение года.

Праздничные службы для верующих новосибирцев будут проводиться в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Октябрьская,9), Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская,91), Соборе Александра Невского (Красный проспект,1а), Церкви в честь иконы Божьей Матери «Знамение-Абалацкая» (Богдана Хмельницкого,74) и других. По традиции прихожане поздравляют друг друга и всех прохожих и стараются помочь как можно большему количеству людей.

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Поскольку праздник предшествует Великой Седмице, на столе из животных продуктов должна быть только рыба, разрешается выпить немного вина. Также в этот день не рекомендуется работать и сквернословить.

Напомним, что 7 апреля православные христиане отмечают Благовещение. О его сути и традициях – в этом материале.

#Новосибирск#Культура#Праздник#Православие#Религия
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