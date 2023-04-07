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31-летняя учительница музыки из Новосибирска умерла в свой день рождения

7 апреля 2023, 11:45
Фото: pxhere.com
Учительнице был 31 год

В Новосибирске учительница музыки умерла в свой день рождения

В Новосибирске после продолжительной болезни скончалась учительница музыки Яна Кизякова. Педагогу был 31 год. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано Кольцово(Новосибирск)» социальной сети «ВКонтакте».
«Преподаватель музыки в лицее «Технополис».  Наши глубокие соболезнования», - указано в соответствующем посте.

Комментарии под печальным известием полны скорби. «Навсегда останется в моем сердце. Она дала понять, что такое музыка и какое отношение я имею к ней», - написал автор под ником Никольский. «Самый добрый учитель, знал ее с четвертого класса. Светлая ей память», - скорбит пользователь под псевдонимом Dima Mbappe. «Господи, что случилось с Яной Сергеевной? Искренние соболезнования родным, близким. Лучезарный человек, открытая, добрая, ее любили дети. Царствия Небесного», - оставила грустный комментарий Инна Шендрик.

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По сообщениям участников сообщества, у Яны Кизяковой в пятницу случился инсульт. По дороге в больницу женщина перенесла еще три кровоизлияния в мозг и надолго впала в кому. 6 апреля учительница скончалась в свой день рождения. Как рассказали ученики и коллеги Яны Кизяковой «НГС Новосибирск», преподаватель долго болела.

Молодому педагогу был 31 год. Прощание с учительницей и поминальный обед прошли сегодня в Кольцово.

Напомним, что в Новосибирске скончалась литератор и журналист Замира Ибрагимова. Ей было 86 лет.

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#Новосибирск#Происшествия#Смерть#Педагог#Музыка
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