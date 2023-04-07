31-летняя учительница музыки из Новосибирска умерла в свой день рождения

Комментарии под печальным известием полны скорби. «Навсегда останется в моем сердце. Она дала понять, что такое музыка и какое отношение я имею к ней», - написал автор под ником Никольский. «Самый добрый учитель, знал ее с четвертого класса. Светлая ей память», - скорбит пользователь под псевдонимом Dima Mbappe. «Господи, что случилось с Яной Сергеевной? Искренние соболезнования родным, близким. Лучезарный человек, открытая, добрая, ее любили дети. Царствия Небесного», - оставила грустный комментарий Инна Шендрик.