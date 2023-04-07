Бюст героя СССР Кузнецова пропал с постамента — его нашли в колонии Новосибирска

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Оказалось, бюст Николая Павловича передали в ФКУ ИК-2 на реставрацию. Его вернут в обновленном виде на место к 9 мая.
«Памятник был изготовлен в ФКУ-ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области по инициативе ГУФСИН России по Новосибирской области и Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Новосибирской области. На изготовление и установку памятника не было потрачено бюджетных средств, проект является добровольной помощью школе», - пресс-секретарь ГУФСИН России по Новосибирской области Олег Огуля.
Также Огуля уточнил, что памятник в 2020 году передали школе №67, которой в присвоили имя Героя Советского Союза Кузнецова. Бюст на реставрации, его подготовят к 9 мая.
Сейчас в учреждении планируют изготовить новый памятник, устойчивый к переменам погоды.
Мэрия Новосибирска также подтверждает, что бюст находится на реставрации. Его установили по инициативе ГУФСИН, приурочили ко дню рождения Николая Кузнецова. Герой Советского Союза прослужил более 25 лет в уголовно-исполнительной системе по региону. На реализацию проекта бюджетные средства не выделяли.