Бюст героя СССР Кузнецова пропал с постамента — его нашли в колонии Новосибирска

Мэрия Новосибирска также подтверждает, что бюст находится на реставрации. Его установили по инициативе ГУФСИН, приурочили ко дню рождения Николая Кузнецова. Герой Советского Союза прослужил более 25 лет в уголовно-исполнительной системе по региону. На реализацию проекта бюджетные средства не выделяли.