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Бюст героя СССР Кузнецова пропал с постамента — его нашли в колонии Новосибирска

7 апреля 2023, 05:18
Фото: соцсети
Памятник герою СССР потеряли и нашли в колонии Новосибирска

В Новосибирске в колонии нашли пропавший бюст героя СССР Николая Кузнецова

Нашелся пропавший с постамента в Ленинском районе Новосибирска бюст Героя СССР Николая Кузнецова. Он оказался на территории исправительной колонии. В ГУФСИН региона объяснили, как это произошло.

Оказалось, бюст Николая Павловича передали в ФКУ ИК-2 на реставрацию. Его вернут в обновленном виде на место к 9 мая.

«Памятник был изготовлен в ФКУ-ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области по инициативе ГУФСИН России по Новосибирской области и Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Новосибирской области. На изготовление и установку памятника не было потрачено бюджетных средств, проект является добровольной помощью школе», - пресс-секретарь ГУФСИН России по Новосибирской области Олег Огуля.

Также Огуля уточнил, что памятник в 2020 году передали школе №67, которой в  присвоили имя Героя Советского Союза Кузнецова. Бюст на реставрации, его подготовят к 9 мая.

Сейчас в учреждении планируют изготовить новый памятник, устойчивый к переменам погоды.

 



На месте снятого бюста была установлена табличкаНа месте снятого бюста была установлена табличка
На месте снятого бюста была установлена табличка
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэрия Новосибирска также подтверждает, что бюст находится на реставрации. Его установили по инициативе ГУФСИН, приурочили ко дню рождения Николая Кузнецова. Герой Советского Союза прослужил более 25 лет в уголовно-исполнительной системе по региону. На реализацию проекта бюджетные средства не выделяли.

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#Алина Шефер#Памятник#ГУФСИН#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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