Бюст героя СССР Кузнецова пропал с постамента — его нашли в колонии Новосибирска

Нашелся пропавший с постамента в Ленинском районе Новосибирска бюст Героя СССР Николая Кузнецова. Он оказался на территории исправительной колонии. В ГУФСИН региона объяснили, как это произошло.