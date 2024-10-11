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ГУФСИН

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2024
Уголовникам в СИЗО передли тонометр сюрпризом — вот, что увидели при вскрытии
В СИЗО №1 пытались передать запрещенные предметы с помощью тонометра, сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области.
11 октября, 00:31
«Отогнули профлист»: Двое мужчин сбежали из колонии. На их поиски ушло 1,3 млн
23 апреля, 05:33
В Новосибирской области вынесли приговор тюремщику-садисту
3 апреля, 02:00
Суд запретил выходить на работу бывшему сотруднику ФСИН в Новосибирске
Суд в Новосибирске одобрил увольнение бывшего сотрудника ГУ ФСИН, которого уволили из-за пьяного вождения.
16 февраля, 05:02
2023
Самую красивую сотрудницу уголовно-исправительной системы выбрали в Новосибирске
Шестнадцать девушек из разных учреждений уголовно-исполнительной системы Новосибирской области сразились за титул «Мисс УИС» в четырех испытаниях конкурса красоты. В результате испытаний стала известна победительница первого этапа Седьмого Всероссийского конкурса «Мисс УИС».
19 ноября 2023, 03:41
Чемпионкой России по боксу стала сотрудница ГУ ФСИН из Новосибирска
Сотрудница ГУ ФСИН из Новосибирска вновь стала чемпионкой России по боксу. Соревнования проходили в Уфе.
14 ноября 2023, 01:21
Бюст героя СССР Кузнецова пропал с постамента — его нашли в колонии Новосибирска
Нашелся пропавший с постамента в Ленинском районе Новосибирска бюст Героя СССР Николая Кузнецова. Он оказался на территории исправительной колонии. В ГУФСИН региона объяснили, как это произошло.
7 апреля 2023, 05:18
У правосудия длинные руки: в НСО спустя девять лет поисков задержали беглеца
ГУФСИН России по Новосибирской области сообщили о задержании мужчины, который с 2014 года находился в федеральном розыске.
11 января 2023, 13:53

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